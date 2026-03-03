حياة كريمة تتعهد بتوزيع 30 ألف وجبة غذائية على مدار شهر رمضان في بني سويف

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، مسؤولي مكتب مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، حيث قدم مسؤولو المؤسسة التهنئة للمحافظ،بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولى مسؤولية المحافظة ، فضلا عن تقديم التهنئة للنائب "بلال حبش" باستمراره في منصب نائبًا للمحافظ، وذلك ضمن حركة المحافظين التي جرت وتم الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي

وخلال اللقاء، تم استعراض خطة المؤسسة التي تنفذها خلال شهر رمضان، والتي تتضمن توزيع 30 ألف وجبة غذائية على مدار الشهر الكريم، بواقع ألف وجبة يوميًا يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

حضر اللقاء العقيد علاء حامد مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة، ومحمد سيد المصري المنسق العام، وأحمد كمال المسؤول الإداري، حيث تم مناقشة آليات التنفيذ، وخطة الانتشار اليومي، ومواعيد التوزيع، وآليات المتابعة والتقييم.