"بني سويف في عيون أبنائها".. مسابقة بمديرية تعليم بني سويف

في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف،وتحت إشراف محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن الاستعداد الجيد والمشاركة الفعالة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي ،أعلنت مديرية التعليم عن إطلاق مسابقة "بني سويف في عيون أبنائها" تحت شعار "اعرف.. ابدع.. افتخر"، بهدف تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب، وتنمية وعيهم بتاريخ وإنجازات المحافظة، إلى جانب دعم مهارات الإبداع والابتكار لديهم.

وأوضح وكيل المديرية أن المسابقة تتضمن مسارين رئيسيين: المسار الأكاديمي وفقًا للمرحلة التعليمية،والمسار الفني المفتوح لجميع الطلاب، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاركين لإبراز مواهبهم وأفكارهم.

وفيما يخص المسار الأكاديمي،خُصص للمرحلة الابتدائية محور "المعماري الصغير"، حيث يقوم الطالب بتصميم ماكيت لأحد المعالم البارزة بالمحافظة باستخدام خامات بسيطة أو معاد تدويرها، مع إرفاق بطاقة تعريفية تتضمن اسم المعلم وموقعه وأهميته.

أما المرحلة الإعدادية، فجاءت تحت عنوان "المؤرخ الرقمي"، وتتضمن إعداد بحث عن أبطال المقاومة في بني سويف ضد الاحتلال، في صورة عرض تقديمي أو بوستر رقمي مدعم بالمعلومات الموثقة والصور التاريخية.

وفي المرحلة الثانوية،يحمل المحور عنوان"مبتكر بني سويف"،ويستهدف تقديم حلول ذكية لمشكلات واقعية مثل تدوير المخلفات،وترشيد المياه، والتطبيقات السياحية، وأمان وسائل النقل، من خلال عرض تقديمي مصور، أو خطة تطبيق، أو نموذج أولي.

وأشار البيان إلى أن المسابقة سيتم تنفيذها على 3 مراحل تبدأ على مستوى المدرسة، ثم الإدارة التعليمية، وصولًا إلى مستوى المديرية، على أن يتم عرض الأعمال الفائزة بالممشى السياحي بالمحافظة ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي.

وأكدت المديرية أن المسابقة تأتي في إطار حرصها على إشراك الطلاب في الاحتفال بالعيد القومي بصورة عملية تعكس وعيهم بتاريخ محافظتهم واعتزازهم بها، داعية جميع الطلاب إلى المشاركة الفعالة لإبراز قدراتهم والمساهمة في رسم صورة مشرّفة لبني سويف تحت شعار: "اعرف.. ابدع.. افتخر".