"الآثار المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة"..ندوة توعوية بـ"تمريض بني سويف"

تمريض بني سويف
تمريض بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظم قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض ندوة توعوية حول "الآثار المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة"، وذلك في إطار الدور المجتمعي والحيوي الذي تقوم به الجامعة تجاه القضايا البيئية الراهنة، وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد الكلية، والدكتورة شيرين السيد متولي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عزيزة محمود، رئيس قسم تمريض صحة المجتمع، والدكتورة ميرفت عبد القادر، منسق الندوة.

وأكد الدكتور طارق علي، أن هذه الفعالية تأتي اتساقاً مع رؤية مصر 2030 في مواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى حرص الجامعة على رفع كفاءة الطلاب والخريجين والمجتمع المحيط في التعامل مع الأزمات الصحية الناتجة عن الظواهر البيئية الحديثة، وتعزيز الوعي البيئي والصحي لمواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مؤكداً على أهمية دراسة تأثير الارتفاع المستمر في درجات الحرارة على النظام البيئي والصحة العامة كجزء من مسؤولية الجامعة العلمية والمجتمعية. كما وجه رئيس الجامعة، الشكر للقائمين على الندوة، مشيداً بجهود كلية التمريض في خروج الفعالية بهذا الشكل المثمر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، أن الندوة تناولت محاور جوهرية شملت تقديم نصائح عملية حول الإسعافات الأولية للتعامل السريع مع حالات الإصابة الناتجة عن الحرارة، مثمنةً دور قسم تمريض صحة المجتمع في نشر هذا الوعي.
 

