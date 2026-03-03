خبير: اضطراب حركة التجارة في البحر الأحمر يهدد بارتفاع أسعار النفط

أكد أحمد الشامي، مستشار النقل وخبير اقتصاديات النقل البحري، أن ما يحدث حاليًا له تأثير على الاقتصاد، فجميع اقتصادات العالم تضررت من الحرب الحالية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن الأحداث الراهنة تؤثر على حركة التجارة، موضحًا أن البحر الأحمر يمر عبره ما بين 40% إلى 42% من تجارة العالم العابرة من الشرق إلى الغرب.

وأشار إلى أن حركة النفط والغاز على سبيل المثال سيكون لها تأثير في ارتفاع الأسعار، وأن اضطرار السفن إلى الإبحار بعيدًا عن البحر الأحمر يستغرق وقتًا أطول يتراوح من 10 إلى 18 يومًا.

ولفت إلى أن ما يحدث سيكون له تأثير على كل شيء، وأن أسعار الطاقة سترتفع بقيمة تتراوح بين 10 إلى 20 دولارًا للبرميل، مما سينتج عنه موجة تضخمية.