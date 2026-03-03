إيقاف قطر لإنتاج "رأس لفان" يقفز بأسعار الغاز

أوقفت "قطر للطاقة" إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد هجمات عسكرية استهدفت مجمّعها في رأس لفان، ما رفع أسعار الغاز في أوروبا 54%.

الشركة قالت في وقت سابق إن طائرة مسيرة استهدفت خزان مياه في محطة كهرباء داخل المجمّع، إضافة إلى منشأة طاقة أخرى في رأس لفان، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع. يغطي إنتاج رأس لفان خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ويهدد هذا التوقف غير المسبوق من الطاقة ويزعزع الأسواق العالمية.

كانت قطر قد أعلنت صباح اليوم تخفيضاً مؤقتاً لعدد العاملين في أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، بدافع مخاوف تتعلق بالسلامة، مع امتداد تداعيات الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران إلى المنطقة.

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 54% بأعلى وتيرة يومية منذ أغسطس 2023، مع تهديد الحرب في إيران للإمدادات من المنطقة.

وقطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة، ووفقاً لبيانات كبلر، شحنت الدوحة 81.07 مليون طن من الغاز العام الماضي، وفق "رويترز".