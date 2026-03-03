مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن السوم نشرف بجود وزراء الكهرباء والبترول والتموين والمالية والاعلام في المؤتمر الصحفي .

وأضاف مدبولي، أن مصر حرصت علي احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايتها لافتا ان مصر موقفها واضح بشأن هذه الحرب وهي وقف الحرب و العودة للتفاوض، مشيرا إلى أن مصر ليس بعيد عن هذه الأحداث وتأثر بكل عواقب الحرب من كل الاتجاهات.

وأشار إلى أن غلق مضيق هرمز واستهداف نقابات وإنشاء نفطية سوف يؤثر على المنطقة بالكامل ، لافتا أنه لا يوجد أي وضع علي أمد هذه الحرب ، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد انتهاء هذه الحرب ومن الوارد أن تستمر لفترة طويلة.