مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، على سؤال " هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم، وأن هناك أخبارا تنقل على لسان حضرتك بخصوص أن عدد المستأجرين كبير" وقال إن هذا الكلام مجرد شائعات.

وأوضح أنه وفقا للتعداد السابق فإن كل الوحدات الموجودة في الدولة سواء كانت سكنية وصناعية وخدمية أقل من 40 مليون، وأن الوحدات الإيجارية كانت في حدود 1.6 ملايين وحدة، منذ 10 سنوات، وأن هذا الرقم قل بصورة كبيرة، لأنه خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بالطبع قد خرج بعض المستأجرين، وهناك من توفي.

70 ألف شخص

ولفت إلى أن أي شخص متضرر من هذا القانون يسجل من أجل الحصول على وحدة بديلة، وأن كل من تقدم وصل 70 ألف شخص، وأن الحكومة قامت بمد ثلاث أشهر بخلاف الثلاث أشهر الأولى، وأن الدولة تعمل على إتاحة الوحدات للمستحقين قبل مدة الـ 7 سنوات.

وقد قال مدبولي: “لدينا الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية والظرف الحالي استثنائي، وفي حالة توقف الحرب ستعود الأمور لوضعها الطبيعي واستقرارها”.

وأشار إلى أنه لن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين أو الغاز عن المصانع لأن هناك خططا حكومية جاهزة للتعامل مع الأزمة بالمنطقة، وأنه سيتم حفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة خلال هذا العام.