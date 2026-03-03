قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
توك شو

مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، على سؤال " هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم، وأن هناك أخبارا تنقل على لسان حضرتك بخصوص أن عدد المستأجرين كبير" وقال إن هذا الكلام مجرد شائعات.

وأوضح أنه وفقا للتعداد السابق فإن كل الوحدات الموجودة في الدولة سواء كانت سكنية وصناعية وخدمية أقل من 40 مليون، وأن الوحدات الإيجارية كانت في حدود 1.6 ملايين وحدة، منذ 10 سنوات، وأن هذا الرقم قل بصورة كبيرة، لأنه خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بالطبع قد خرج بعض المستأجرين، وهناك من توفي.

70 ألف  شخص

 

ولفت إلى أن أي شخص متضرر من هذا القانون يسجل من أجل الحصول على وحدة بديلة، وأن كل من تقدم وصل 70 ألف  شخص، وأن الحكومة قامت بمد ثلاث أشهر بخلاف الثلاث أشهر الأولى، وأن الدولة تعمل على إتاحة الوحدات للمستحقين قبل مدة الـ 7 سنوات.

وقد قال مدبولي: “لدينا الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية والظرف الحالي استثنائي، وفي حالة توقف الحرب ستعود الأمور لوضعها الطبيعي واستقرارها”. 

وأشار إلى أنه لن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين أو الغاز عن المصانع لأن هناك خططا حكومية جاهزة للتعامل مع الأزمة بالمنطقة، وأنه سيتم حفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة خلال هذا العام.

