بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت



منح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الإذن للجيش الإسرائيلي بالتقدم والاستيلاء على مناطق إضافية خاضعة لسيطرة الاحتلال في لبنان لمنع إطلاق النار على المستوطنات الإسرائيلية الحدودية.

جاء ذلك في تصريحات لوزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس؛ والتي شدد فيها على أن الجيش يواصل عملياته المكثفة ضد "حزب الله" في لبنان.

وبحسب تصريحات الوزير الصهيوني فإن حزب الله سيدفع ثمن إطلاقه النار على إسرائيل.

كما وعد كاتس بتوفير الأمن لمستوطنات الجليل وسنفي بوعدنا.

ومنذ قليل ؛ أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش اللبناني أخلى مواقعه المتقدمة بالجنوب في سهل المجيدية وفي بسطرة وعزرائيل في تلال كفرشوبا حيث نقل عناصره إلى مركز كفرحمام.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، قائلاً: "جميع الخيارات مطروحة"، وذلك رداً على سؤال حول احتمال شنّ هجوم بري ضد حزب الله في لبنان.

وأضاف، في معرض إجابته على سؤال خلال مؤتمر صحفي: "كان رئيس الأركان متواجداً على الحدود الشمالية، والتقى قادة الفرق وقائد القيادة الشمالية، وأطلعهم على الخطط، ووافق عليها"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع دفرين: "الخلاصة هي أن جميع الخيارات مطروحة.. سنعمل على نزع سلاح حزب الله وإزالة أي تهديدات تُحدق بالمواطنين الإسرائيليين".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز قواته على الحدود الشمالية خلال الصراع مع إيران.