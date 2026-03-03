قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولية للطاقة الذرية تؤكد تضرر مباني محطة تخصيب الوقود النووي بنطنز
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
مصادر إسرائيلية: الجيش يعتزم إخلاء خط القرى الأول والثاني في جنوب لبنان

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر إسرائيلية" أن الجيش يعتزم مواصلة إخلاء خط القرى الأول والثاني في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من لبنان.

كانت إسرائيل قد شنت غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وأعلن مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 52 وإصابة أكثر من 150.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تبني مواقع نووية جديدة كانت ستصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر، ما حتّم توجيه ضربات عاجلة ضدها.

وأضاف نتنياهو لشبكة فوكس نيوز: "لقد بدأوا بناء مواقع جديدة وأماكن جديدة ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برامجهم الصاروخية البالستية وبرامجهم لصنع قنبلة ذرية، محصنة في غضون أشهر".

وتابع: "لو لم يُتخذ أي إجراء الآن، فلن يكون بالإمكان اتخاذ أي إجراء في المستقبل".

وتوقع نتنياهو، سقوطا وشيكا للنظام الحالي في طهران، قائلا إن اليوم "يقترب" كي "يتخلص الشعب الإيراني الباسل من نير الاستبداد".

