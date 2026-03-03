مصادر إسرائيلية: الجيش يعتزم إخلاء خط القرى الأول والثاني في جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر إسرائيلية" أن الجيش يعتزم مواصلة إخلاء خط القرى الأول والثاني في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من لبنان.

كانت إسرائيل قد شنت غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وأعلن مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 52 وإصابة أكثر من 150.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تبني مواقع نووية جديدة كانت ستصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر، ما حتّم توجيه ضربات عاجلة ضدها.

وأضاف نتنياهو لشبكة فوكس نيوز: "لقد بدأوا بناء مواقع جديدة وأماكن جديدة ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برامجهم الصاروخية البالستية وبرامجهم لصنع قنبلة ذرية، محصنة في غضون أشهر".

وتابع: "لو لم يُتخذ أي إجراء الآن، فلن يكون بالإمكان اتخاذ أي إجراء في المستقبل".

وتوقع نتنياهو، سقوطا وشيكا للنظام الحالي في طهران، قائلا إن اليوم "يقترب" كي "يتخلص الشعب الإيراني الباسل من نير الاستبداد".