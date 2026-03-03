قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
قتلى بعدوان الاحتلال.. الخارجية الإيرانية تدين قصف أمريكا وإسرائيل للمدنيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
أسماء عبد الحفيظ

مع دخول شهر رمضان، تتغير العادات الغذائية بشكل ملحوظ، إذ تقل عدد الوجبات وتختلف مكوناتها، وهو ما قد يؤدي لدى البعض إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن دون أن ينتبهوا لذلك.

ورغم أن الصيام في حد ذاته لا يسبب نقصًا غذائيًا، فإن سوء اختيار الطعام أو عدم التنوع قد يؤدي إلى ظهور أعراض خفية تشير إلى خلل في التوازن الغذائي.

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام 

في هذا التقرير نرصد أبرز علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام، وكيف يمكن التعامل معها بطريقة صحية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الإرهاق الشديد والدوخة المتكررة

الشعور بالتعب أمر طبيعي في الأيام الأولى من الصيام، لكن استمرار الإرهاق الشديد أو الدوخة قد يشير إلى نقص في فيتامين B12 أو الحديد. هذان العنصران يلعبان دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى الجسم. نقصهما يؤدي إلى الشعور بالإجهاد وضعف التركيز، خاصة في فترات العمل أو بذل المجهود.

تساقط الشعر وجفاف البشرة

إذا لاحظتِ زيادة في تساقط الشعر خلال رمضان أو جفافًا غير معتاد في البشرة، فقد يكون السبب نقص فيتامين D أو البيوتين أو الزنك. قلة التعرض للشمس خلال ساعات النهار، إلى جانب نظام غذائي غير متوازن، قد يؤثران على مستويات هذه العناصر.

الشعر والبشرة من أول الأعضاء التي تعكس أي خلل غذائي، لذلك لا يجب إهمال هذه العلامات.

تشنجات العضلات والتنميل

تشنجات العضلات والتنميل

تكرار تشنجات الساقين أو الشعور بتنميل في الأطراف قد يرتبط بنقص فيتامين B1 أو المغنيسيوم أو فيتامين D. خلال الصيام، قد يقل تناول الخضروات الورقية والمكسرات، وهي مصادر أساسية لهذه العناصر.

كما أن الجفاف قد يزيد من حدة هذه الأعراض، لذلك من المهم الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

ضعف المناعة وتكرار نزلات البرد

إذا لاحظتِ أنكِ تصابين بالبرد بسهولة أو أن الجروح تلتئم ببطء، فقد يكون ذلك مرتبطًا بنقص فيتامين C أو الزنك. التركيز على النشويات والمقليات في الإفطار دون الاهتمام بالخضروات والفاكهة الطازجة يحرم الجسم من مضادات الأكسدة المهمة لدعم الجهاز المناعي.

تقلبات المزاج والصداع

الصداع شائع في رمضان، خاصة في الأيام الأولى بسبب انسحاب الكافيين. لكن استمرار الصداع أو تقلبات المزاج قد يشير إلى نقص في فيتامين B6 أو B12. هذه الفيتامينات تساهم في تنظيم الجهاز العصبي وإنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن تحسين المزاج.

تشقق الشفاه والتهابات الفم

من العلامات الكلاسيكية لنقص بعض فيتامينات B ظهور تشققات في زوايا الفم أو التهابات في اللسان. قد تبدو أعراضًا بسيطة لكنها مؤشر على حاجة الجسم إلى تنويع الغذاء.

لماذا يحدث نقص الفيتامينات في رمضان؟

السبب لا يعود إلى الصيام نفسه، بل إلى:

  • قلة تنوع الطعام
  • الإفراط في الحلويات والمقليات
  • تجاهل الخضروات والفواكه
  • الاكتفاء بوجبة سحور غير متكاملة

عندما تتركز الوجبات على الكربوهيدرات والدهون فقط، يفقد الجسم مصادره الأساسية للفيتامينات.

كيف نحمي أنفسنا من النقص؟

  • تناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على بروتين وخضروات
  • إضافة طبق سلطة يوميًا
  • تناول الفاكهة الطازجة بدل العصائر المحلاة
  • اختيار سحور غني بالبروتين والألياف
  • استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية
الفيتامينات علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام لماذا يحدث نقص الفيتامينات في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

الصدقة

الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع.. الجارية أعظم أجرًا وثوابها لا ينقطع

دار الإفتاء

حكم القيء في نهار رمضان.. الإفتاء ترد

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد