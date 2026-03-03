علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

مع دخول شهر رمضان، تتغير العادات الغذائية بشكل ملحوظ، إذ تقل عدد الوجبات وتختلف مكوناتها، وهو ما قد يؤدي لدى البعض إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن دون أن ينتبهوا لذلك.

ورغم أن الصيام في حد ذاته لا يسبب نقصًا غذائيًا، فإن سوء اختيار الطعام أو عدم التنوع قد يؤدي إلى ظهور أعراض خفية تشير إلى خلل في التوازن الغذائي.

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام

في هذا التقرير نرصد أبرز علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام، وكيف يمكن التعامل معها بطريقة صحية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الإرهاق الشديد والدوخة المتكررة

الشعور بالتعب أمر طبيعي في الأيام الأولى من الصيام، لكن استمرار الإرهاق الشديد أو الدوخة قد يشير إلى نقص في فيتامين B12 أو الحديد. هذان العنصران يلعبان دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى الجسم. نقصهما يؤدي إلى الشعور بالإجهاد وضعف التركيز، خاصة في فترات العمل أو بذل المجهود.

تساقط الشعر وجفاف البشرة

إذا لاحظتِ زيادة في تساقط الشعر خلال رمضان أو جفافًا غير معتاد في البشرة، فقد يكون السبب نقص فيتامين D أو البيوتين أو الزنك. قلة التعرض للشمس خلال ساعات النهار، إلى جانب نظام غذائي غير متوازن، قد يؤثران على مستويات هذه العناصر.

الشعر والبشرة من أول الأعضاء التي تعكس أي خلل غذائي، لذلك لا يجب إهمال هذه العلامات.

تشنجات العضلات والتنميل

تكرار تشنجات الساقين أو الشعور بتنميل في الأطراف قد يرتبط بنقص فيتامين B1 أو المغنيسيوم أو فيتامين D. خلال الصيام، قد يقل تناول الخضروات الورقية والمكسرات، وهي مصادر أساسية لهذه العناصر.

كما أن الجفاف قد يزيد من حدة هذه الأعراض، لذلك من المهم الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

ضعف المناعة وتكرار نزلات البرد

إذا لاحظتِ أنكِ تصابين بالبرد بسهولة أو أن الجروح تلتئم ببطء، فقد يكون ذلك مرتبطًا بنقص فيتامين C أو الزنك. التركيز على النشويات والمقليات في الإفطار دون الاهتمام بالخضروات والفاكهة الطازجة يحرم الجسم من مضادات الأكسدة المهمة لدعم الجهاز المناعي.

تقلبات المزاج والصداع

الصداع شائع في رمضان، خاصة في الأيام الأولى بسبب انسحاب الكافيين. لكن استمرار الصداع أو تقلبات المزاج قد يشير إلى نقص في فيتامين B6 أو B12. هذه الفيتامينات تساهم في تنظيم الجهاز العصبي وإنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن تحسين المزاج.

تشقق الشفاه والتهابات الفم

من العلامات الكلاسيكية لنقص بعض فيتامينات B ظهور تشققات في زوايا الفم أو التهابات في اللسان. قد تبدو أعراضًا بسيطة لكنها مؤشر على حاجة الجسم إلى تنويع الغذاء.

لماذا يحدث نقص الفيتامينات في رمضان؟

السبب لا يعود إلى الصيام نفسه، بل إلى:

قلة تنوع الطعام

الإفراط في الحلويات والمقليات

تجاهل الخضروات والفواكه

الاكتفاء بوجبة سحور غير متكاملة

عندما تتركز الوجبات على الكربوهيدرات والدهون فقط، يفقد الجسم مصادره الأساسية للفيتامينات.

كيف نحمي أنفسنا من النقص؟