فى ذكراه.. رحلة عبد الله فرغلي من مدرس فرنساوي إلى الفن ورحيله بضيق تنفس

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان عبد الله فرغلي، حيث ولد في 3 مارس عام 1928، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2010، عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

وحصل عبد الله فرغلي على ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية، وعمل مدرسا للفرنساوي بإحدى المدارس الحكومية.

مسيرة عبد الله فرغلي

لم يطمح عبد الله فرغلي إلى تقديم دور البطولة المطلقة، إلا أن لديه إيفيهات كثيرة وجمل ما زالت عالقة في أذهاننا، لتؤكد أنه ما زال حيًا بأعماله المختلفة، ورحل بعد صراع مع السرطان، وإصابته بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من العطاء الفني.

وفاة عبد الله فرغلي

رحل الفنان الكبير عبد الله فرغلي يوم 18 مايو 2010، بعد إصابته بأزمة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين.

وأصيب عبد الله فرغلي بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من الفن والإبداع قدم خلالها أعمالا كثيرة مهمة في السينما والتليفزيون والمسرح.

جنازة الراحل عبد الله فرغلي

شهدت جنازة الراحل عبد الله فرغلي التى خرجت من مسجد "مصطفى محمود" بالمهندسين، في حضور زوجته، وابنه خالد، وابنته بتول، ونقيب الممثلين أشرف زكى، تواجدا ضعيفا من الفنانين اقتصر على نهال عنبر، ووالدة الفنان أحمد السقا.

عبد الله فرغلى، نجح فى تجسيد الشخصية بكل براعة وإتقان، وخطف الأنظار من النجوم فى "مدرسة المشاغبين"، وهو ذلك المدرس ضعيف الشخصية علام ملواني "الأضحوكة" الذي يستغله الطلاب.