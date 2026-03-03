قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
فن وثقافة

فى ذكراه.. رحلة عبد الله فرغلي من مدرس فرنساوي إلى الفن ورحيله بضيق تنفس

عبد الله فرغلي
عبد الله فرغلي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان عبد الله فرغلي، حيث ولد في 3 مارس عام 1928، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2010، عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

وحصل عبد الله فرغلي على ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية، وعمل مدرسا للفرنساوي بإحدى المدارس الحكومية.

مسيرة عبد الله فرغلي

لم يطمح عبد الله فرغلي إلى تقديم دور البطولة المطلقة، إلا أن لديه إيفيهات كثيرة وجمل ما زالت عالقة في أذهاننا، لتؤكد أنه ما زال حيًا بأعماله المختلفة، ورحل بعد صراع مع السرطان، وإصابته بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من العطاء الفني.

وفاة عبد الله فرغلي

رحل الفنان الكبير عبد الله فرغلي يوم 18 مايو 2010، بعد إصابته بأزمة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين.

وأصيب عبد الله فرغلي بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من الفن والإبداع قدم خلالها أعمالا كثيرة مهمة في السينما والتليفزيون والمسرح.

جنازة الراحل عبد الله فرغلي

شهدت جنازة الراحل عبد الله فرغلي التى خرجت من مسجد "مصطفى محمود" بالمهندسين، في حضور زوجته، وابنه خالد، وابنته بتول، ونقيب الممثلين أشرف زكى، تواجدا ضعيفا من الفنانين اقتصر على نهال عنبر، ووالدة الفنان أحمد السقا.

عبد الله فرغلى، نجح فى تجسيد الشخصية بكل براعة وإتقان، وخطف الأنظار من النجوم فى "مدرسة المشاغبين"، وهو ذلك المدرس ضعيف الشخصية علام ملواني "الأضحوكة" الذي يستغله الطلاب.

عبد الله فرغلي الفنان عبد الله فرغلي أعمال عبد الله فرغلي أفلام عبد الله فرغلي ذكرى ميلاد عبد الله فرغلي

