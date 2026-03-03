قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر في بيروت: اللجنة الخماسية ترفض أي إجراء ينتقص من سيادة لبنان

سفير مصر في بيروت
سفير مصر في بيروت
أ ش أ

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى اليوم الثلاثاء، أن سفراء اللجنة الخماسية تدعم الدولة اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة، وترفض أي إجراء ينتقص من سيادتها أو يقوض ملكيتها لقرار السلم والحرب.

وقال موسى ـ في مؤتمر صحفي بعد لقاء بين سفراء اللجنة الخماسية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ـ إننا أكدنا دعمنا الكامل لمقررات مجلس الوزراء اللبناني أمس .

وأعرب عن ثقته بأن الدول الصديقة للبنان ستواصل مساعيها لتهدئة الامور ، مؤكدا أن العمل الدبلوماسي هو الملاذ الأهم على مواجهة الخلافات.

وقال السفير المصري إن اللقاء تناول ضرورة العمل من أجل إحتواء الاوضاع الراهنة، كما تطرق الرئيس اللبناني لمقررات مجلس الوزراء وكيفية الوصول اليها والدوافع لها.

وأشار الى أن الرئيس اللبناني تطرق إلى دور اللجنة الخماسية والدول الصديقة للبنان في وقف الأضرار على لبنان وعلى المنطقة، كما تم تناول بعض الامور الخاصة بعمل الجيش اللبناني في الفترة القادمة والاجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة اللبنانية من أجل درأ المزيد من التداعيات على لبنان وشعبه .

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى سفراء اللجنة الخماسية قرار السلم والحرب الرئيس اللبناني جوزيف عون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

فتة الباذنجان

فتة الباذنجان.. وصفة رمضانية سهلة ولذيذة للعزومات

أقراص البطاطس

هنتسحر ايه النهاردة.. فول بالزيت الحار وأقراص البطاطس

بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام بمذاق شهي

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد