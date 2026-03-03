سفير مصر في بيروت: اللجنة الخماسية ترفض أي إجراء ينتقص من سيادة لبنان

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى اليوم الثلاثاء، أن سفراء اللجنة الخماسية تدعم الدولة اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة، وترفض أي إجراء ينتقص من سيادتها أو يقوض ملكيتها لقرار السلم والحرب.

وقال موسى ـ في مؤتمر صحفي بعد لقاء بين سفراء اللجنة الخماسية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ـ إننا أكدنا دعمنا الكامل لمقررات مجلس الوزراء اللبناني أمس .

وأعرب عن ثقته بأن الدول الصديقة للبنان ستواصل مساعيها لتهدئة الامور ، مؤكدا أن العمل الدبلوماسي هو الملاذ الأهم على مواجهة الخلافات.

وقال السفير المصري إن اللقاء تناول ضرورة العمل من أجل إحتواء الاوضاع الراهنة، كما تطرق الرئيس اللبناني لمقررات مجلس الوزراء وكيفية الوصول اليها والدوافع لها.

وأشار الى أن الرئيس اللبناني تطرق إلى دور اللجنة الخماسية والدول الصديقة للبنان في وقف الأضرار على لبنان وعلى المنطقة، كما تم تناول بعض الامور الخاصة بعمل الجيش اللبناني في الفترة القادمة والاجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة اللبنانية من أجل درأ المزيد من التداعيات على لبنان وشعبه .