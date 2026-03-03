جزر محشي بالتمر هندي.. وصفة غير متوقعة تشعل السوشيال ميديا

في موسم تتصدر فيه الوصفات التقليدية موائد الإفطار، فاجأت الشيف عصمت الخالدي متابعيها بوصفة مختلفة تمامًا: جزر محشي بالتمر هندي.

تركيبة قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكنها جمعت بين الحلاوة الطبيعية للجزر ولمسة الحموضة المنعشة للتمر هندي، لتتحول إلى طبق مبتكر يناسب العزومات الرمضانية ويكسر الملل المعتاد.

جزر محشي بالتمر هندي

يعتمد الطبق على تفريغ حبات الجزر الكبيرة وحشوها بخليط متوازن من الأرز المتبل والمكسرات، ثم إضافة صوص التمر هندي الذي يمنح الطعم عمقًا وحموضة خفيفة توازن الحلاوة الطبيعية للجزر. النتيجة طبق يجمع بين الحلو والحامض في انسجام مفاجئ، للشيف عصمت الخالدي

المكونات لعمل الجزر المحشي

جزر محشي بالتمر هندي

6 حبات جزر كبيرة الحجم

كوب أرز مغسول ومنقوع نصف ساعة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة قرفة

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان زبيب

ملعقتان كبيرتان مكسرات مجروشة لوز أو صنوبر

كوب عصير تمر هندي مصفى

ملعقة صغيرة سكر اختياري حسب درجة الحموضة

ملعقة كبيرة زيت

طريقة عمل الجزر المحشي

جزر محشي بالتمر هندي



أولًا: تجهيز الجزر

يُقشر الجزر ويُقطع الطرفان، ثم يُفرغ من الداخل باستخدام أداة التفريغ أو ملعقة صغيرة بحرص حتى لا يتشقق. يُسلق نصف سلقة في ماء مغلي لمدة 5 دقائق فقط حتى يصبح طريًا قليلًا ويسهل حشوه.

ثانيًا: إعداد الحشوة

في وعاء، يُخلط الأرز مع البصل المفروم، صلصة الطماطم، الزيت، التوابل، الزبيب، والمكسرات. يُقلب الخليط جيدًا حتى تتوزع النكهات.

ثالثًا: الحشو

يُحشى الجزر بخليط الأرز دون ضغط شديد، لأن الأرز يتمدد أثناء الطهي. تُرص حبات الجزر في قدر بشكل متراص.

رابعًا: إضافة التمر هندي

يُخلط عصير التمر هندي مع قليل من الملح والسكر حسب الرغبة، ثم يُسكب فوق الجزر حتى يغطيه جزئيًا. يمكن إضافة نصف كوب ماء إذا لزم الأمر.

خامسًا: الطهي

يُغطى القدر ويُترك على نار هادئة لمدة 35 إلى 45 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا ويتشرب الجزر النكهة.

سر النكهة

بحسب الشيف عصمت الخالدي، السر في هذه الوصفة هو تحقيق التوازن بين الحلاوة الطبيعية للجزر وحموضة التمر هندي، دون أن يطغى أحدهما على الآخر. كما أن إضافة القرفة تمنح لمسة شرقية مميزة تعزز الطعم النهائي.

طريقة التقديم

يُقدم الطبق ساخنًا، ويمكن تزيينه بالقليل من المكسرات المحمصة أو رشة بقدونس ناعم. يصلح كطبق جانبي بجانب اللحوم المشوية، أو كطبق رئيسي نباتي غني ومختلف.