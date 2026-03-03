هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

مع بداية شهر رمضان، يتكرر السؤال نفسه كل عام: هل يمكن استغلال الصيام لإنقاص الوزن بطريقة صحية؟ أم أن اتباع رجيم قاسٍ خلال الشهر قد يبطئ معدل الحرق ويدمر عملية التمثيل الغذائي؟

الحقيقة أن الإجابة ليست بنعم أو لا بشكل مطلق، بل تعتمد على طريقة التعامل مع الطعام ونمط الحياة خلال الشهر الكريم.

لماذا يعتقد البعض أن رمضان فرصة ذهبية للرجيم؟

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه من الناحية النظرية، الصيام يقلل عدد الوجبات اليومية، ما يعني تقليل السعرات الحرارية. كما أن الامتناع عن الطعام لساعات طويلة يدفع الجسم لاستخدام مخزون الطاقة، خاصة الدهون، بعد نفاد الجلوكوز المخزن في الكبد.

في هذه المرحلة، يدخل الجسم في وضع حرق الدهون بشكل أكبر، وهو ما يجعل البعض يظن أن أي رجيم في رمضان سيكون فعالًا تلقائيًا.

لكن الواقع يختلف أحيانًا.

متى يكون الرجيم في رمضان فعالًا؟

يصبح الرجيم فعالًا عندما يعتمد على التوازن وليس الحرمان. أي:

إفطار تدريجي خفيف

تقليل المقليات والحلويات

سحور غني بالبروتين والألياف

شرب كميات كافية من الماء

ممارسة نشاط بدني خفيف بعد الإفطار

عند اتباع هذا الأسلوب، يمكن أن يخسر الشخص من 2 إلى 4 كيلوغرامات خلال الشهر بطريقة آمنة، خاصة إذا كان يعاني من زيادة وزن.

متى يتحول الرجيم إلى خطر؟

المشكلة تبدأ عندما يقرر البعض تقليل الطعام بشكل مفرط، مثل:

الاكتفاء بوجبة صغيرة جدًا عند الإفطار

إلغاء السحور تمامًا

الامتناع عن البروتينات والدهون الصحية

ممارسة تمارين شاقة مع قلة الأكل

في هذه الحالة، يشعر الجسم بتهديد حقيقي، فيبدأ في تقليل معدل الحرق للحفاظ على الطاقة. هذا ما يُعرف بتباطؤ الأيض. ومع استمرار الحرمان، قد يخسر الشخص جزءًا من الكتلة العضلية بدل الدهون، ما يؤدي إلى ضعف عام وإرهاق.

هل الصيام يبطئ الحرق؟

الصيام المعتدل لا يدمر الحرق، بل قد يحسن حساسية الإنسولين ويعزز استخدام الدهون كمصدر للطاقة. لكن الإفراط في الأكل بعد الإفطار، خاصة السكريات، يرفع الإنسولين بشكل حاد، ما يوقف عملية حرق الدهون ويحول الفائض إلى تخزين دهني.

إذن المشكلة ليست في الصيام نفسه، بل في السلوك الغذائي بعده.

لماذا يزيد الوزن لدى البعض في رمضان؟

رغم ساعات الصيام الطويلة، يزداد وزن بعض الأشخاص بسبب:

الإفراط في الحلويات الرمضانية

تناول وجبات ثقيلة متأخرة ليلًا

قلة الحركة

السهر الطويل واضطراب النوم

هذه العوامل قد تجعل السعرات المستهلكة ليلًا أعلى من الأيام العادية، فيتحول رمضان من فرصة لإنقاص الوزن إلى سبب لزيادته.

أفضل طريقة لرجيم صحي في رمضان