بالصور

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
أسماء عبد الحفيظ

في ظل ارتفاع أسعار المكونات الأساسية، تبحث كثير من الأسر عن وصفات مشبعة واقتصادية في الوقت نفسه، خاصة في وجبة السحور.

وخلال الأيام الأخيرة، تصدرت وصفة بطاطس محشية بالبيض والبصل اهتمام ربات البيوت على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها وجبة بسيطة بمكونات متوفرة، لكنها تقدم طعمًا غنيًا ومختلفًا، للشيف عصمت الخلدي.

بطاطس محشية بالبيض والبصل

عمل البطاطس المحشية

 

الوصفة تعتمد على البطاطس كقاعدة مشبعة، مع حشوة من البيض والبصل المتبل، ما يمنحها قيمة غذائية عالية وسعرًا مناسبًا، لتصبح خيارًا مثاليًا للعائلات الكبيرة.

لماذا لاقت الوصفة انتشارًا؟

يرجع انتشار بطاطس محشية بالبيض والبصل إلى عدة أسباب:

  • مكوناتها متوفرة في كل منزل
  • تكلفتها منخفضة مقارنة بوصفات اللحوم
  • مشبعة وتمنح طاقة طويلة خلال الصيام

يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة في الفرن أو الطاسة الهوائية

كما أن البطاطس تُعد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، التي تمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، بينما يضيف البيض عنصر البروتين الضروري لبناء العضلات والحفاظ على الطاقة.

المكونات لعمل البطاطس المحشية

  • 4 حبات بطاطس كبيرة
  • 3 بيضات
  • بصلة متوسطة مفرومة ناعم
  • ملعقة كبيرة زيت أو زبدة
  • ملح وفلفل حسب الرغبة
  • رشة كمون أو بابريكا اختياري
  • بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل البطاطس المحشية

تُغسل البطاطس جيدًا ثم تُسلق بقشرها حتى تنضج بنسبة 80%. بعد أن تبرد قليلًا، تُقشر وتُفرغ من الداخل باستخدام ملعقة صغيرة، مع الحفاظ على القشرة الخارجية سليمة لتتحمل الحشو.

في مقلاة على نار متوسطة، يُشوح البصل في الزيت حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون. يُضاف البيض ويُقلب سريعًا مع التوابل حتى ينضج نصف نضج، لأن الطهي سيكتمل داخل البطاطس في الفرن.

تُملأ كل حبة بطاطس بخليط البيض والبصل، ويمكن إضافة القليل من الجبن المبشور حسب الرغبة لزيادة الطعم.

تُرص البطاطس في صينية وتدخل فرنًا ساخنًا على درجة 180 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا وتتماسك الحشوة.

نصائح لنجاح الوصفة

  • يفضل اختيار بطاطس كبيرة ومتقاربة في الحجم لضمان تسوية متساوية.
  • عدم الإفراط في تفريغ البطاطس حتى لا تتمزق.
  • يمكن إضافة فلفل ألوان أو زيتون للحشوة لإضفاء مذاق مختلف.

القيمة الغذائية

تجمع الوصفة بين الكربوهيدرات والبروتين، ما يجعلها مناسبة لوجبة سحور مشبعة. البطاطس تمد الجسم بالطاقة، بينما يوفر البيض الأحماض الأمينية الضرورية، ويساهم البصل في دعم المناعة وتحسين الهضم.

مناسبة للعزومات أم للبيت فقط؟

رغم بساطتها، يمكن تقديم بطاطس محشية بالبيض والبصل بشكل أنيق في العزومات، خاصة إذا زُينت بالبقدونس أو قُدمت مع سلطة خضراء. كما يمكن تحويلها إلى طبق رئيسي نباتي إذا تم الاستغناء عن أي إضافات حيوانية أخرى.

بطاطس بطاطس محشية بطاطس محشية بالبيض والبصل وصفة اقتصادية المكونات لعمل البطاطس المحشية عمل البطاطس المحشية

