أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

شاركت النجمة أسماء أبو اليزيد بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



تفاصيل إطلالة أسماء أبو اليزيد

وأثارت أسماء أبو اليزيد الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها وظهورها بفستان قصير باللون الرمادى .

وتتميز أسماء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد أسماء، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.