قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي، في حين واصلت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دعم الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في مصر انخفضت بنحو 55 جنيهًا للجرام، ليسجل عيار 21 مستوى 7370 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 137 دولارًا لتصل إلى 5191 دولارًا.

وسجل عيار 24 نحو 8423 جنيهًا، وبلغ عيار 18 حوالي 6317 جنيهًا، فيما اقترب سعر الجنيه الذهب من 58960 جنيهًا.

وأوضح إمبابي أن تراجع الذهب عالميًا جاء نتيجة قوة الدولار المدعومة بالتطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية ليتجاوز مستوى 50 جنيهًا حدّ من خسائر المعدن الأصفر محليًا.

ويعتمد تسعير الذهب في السوق المصرية على ثلاثة عوامل رئيسية: سعر صرف الدولار، وسعر الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب آليات العرض والطلب.

وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته منذ 20 يناير، ليشكل عامل ضغط رئيسي على الذهب، إلا أن تصاعد المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يوفر دعمًا قويًا للطلب الاستثماري على الملاذات الآمنة. كما تعزز التوترات الجيوسياسية مكانة العملة الأمريكية كعملة احتياط عالمية.

وفي المقابل، أسهم تراجع رهانات الأسواق على تيسير نقدي واسع من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دعم الدولار، ما زاد من ضغوط البيع على الذهب، الذي لا يدر عائدًا.

ميدانيًا، واصلت إيران إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه عدة دول في الخليج العربي، فيما شكّل استهداف السفارة الأمريكية في الرياض بطائرة مسيّرة تصعيدًا جديدًا في وتيرة الصراع.

كما أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ومنع عبور السفن عبر هذا الممر الحيوي، في خطوة تنذر بتداعيات واسعة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تستعد لتصعيد كبير في الهجمات على إيران خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى أن موجة أكبر من العمليات لم تبدأ بعد، محذرًا من مخاطر اندلاع حرب طويلة الأمد.

كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى مغادرة دول الشرق الأوسط فورًا نظرًا لتدهور الأوضاع الأمنية.

هذه التطورات قد تحدّ من الخسائر الإضافية في أسعار الذهب، في ظل استمرار الطلب التحوطي. ومع غياب بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة، سيظل تركيز الأسواق منصبًا على تطورات الحرب، مع ضرورة توخي الحذر في قرارات الاستثمار تحسبًا لمزيد من التقلبات.

في سياق متصل، أشارت ثو لان نجوين، محللة السلع في كوميرزبانك، إلى أن الذهب ارتفع مؤقتًا فوق مستوى 5400 دولار للأوقية خلال تعاملات أمس، متفوقًا على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، قبل أن يتراجع إلى مستويات نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن هذا التراجع يعود إلى تركيز الأسواق على مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما أدى إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي دعم الدولار وأضعف الذهب.

وأكدت أن مسار الذهب خلال المرحلة المقبلة سيتحدد بدرجة كبيرة وفق تقييم البنوك المركزية لمخاطر التضخم، فإذا فضّلت التريث ومراقبة انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على معدلات التضخم قبل اتخاذ قرارات نقدية جديدة، فقد يشكل ذلك عامل دعم إضافي لأسعار الذهب.

اسعار الذهب سعر الذهب الذهب بالمصنعية عيار21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة بالدقي تنظم إفطارًا جماعيًا لأطفال دار أيتام بمشاركة عرض «الليلة الكبيرة»

كأس العالم

100 يوم تفصلنا عن المونديال .. هل تتحمل الجماهير ارتفاع الأسعار والتحديات الأمنية في أمريكا بعد الحرب الايرانية ؟

صورة أرشيفية

حلة محشي داخل سكن الطالبات بسوهاج تتسبب في خمس حالات تسمم |القصة الكاملة

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد