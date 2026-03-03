سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 3-3-2026

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-3-2026 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-3-2026 في البنوك (شراء / بيع):

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 49.200 جنيه شراء – 49.232 جنيه بيع HSBC: 49.200 جنيه شراء – 49.300 جنيه بيع بنك مصر: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع البنك الأهلي المصري: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع كريدي أجريكول: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع بنك قناة السويس: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع QNB الأهلي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع البنك العقاري المصري العربي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع البنك التجاري الدولي (CIB): 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع المصرف العربي الدولي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع البنك المركزي المصري: 49.162 جنيه شراء – 49.302 جنيه بيع بنك البركة: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع بنك الكويت الوطني NBK: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع بنك الإسكندرية: 49.070 جنيه شراء – 49.170 جنيه بيع