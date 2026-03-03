قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
فلامنجو يُقيل مدربه بعد فوز تاريخي 8-0 في نصف نهائي كاريوكا

فيليبي لويس
فيليبي لويس
إسلام مقلد

في مشهد قلّما تتكرر في عالم كرة القدم، أعلن نادي فلامنجو البرازيلي إقالة مدربه فيليبي لويس، بعد ساعات فقط من قيادة الفريق لتحقيق فوز تاريخي بنتيجة 8-0 على مادوريرا في إياب نصف نهائي بطولة كاريوكا على ملعب ماراكانا، ليحسم الفريق تأهله للنهائي بمجموع المباراتين 11-0.

إقالة رغم الأداء المذهل

وأفادت تقارير شبكة "ESPN" البرازيلية ، بأن المدير الرياضي خوسيه بوتو أبلغ المدرب بقرار الإقالة فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قبل أن يصدر النادي بيانًا رسميًا يؤكد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البالغ من العمر 40 عامًا. 

جاء القرار رغم الصورة الإيجابية للانتصار، نتيجة تململ داخل الإدارة بسبب ما اعتُبر تراجعًا في الأداء العام خلال الأسابيع الأخيرة.

أسباب تتجاوز نتيجة مباراة واحدة

مصادر مقربة من النادي ، أوضحت أن الإدارة لم تنظر إلى فوز كاريوكا بمعزل عن السياق العام، حيث واجه الفريق انتقادات حادة بسبب البداية المتعثرة في الدوري البرازيلي، إذ يحتل المركز الحادي عشر بعد مرور ثلاث جولات، إضافة إلى خسارة لقب ريكوبا سودأمريكانا أمام لانوس، ما أفقد الفريق فرصة تعزيز سجله بالبطولات القارية.

إنجازات قصيرة المدى للمدرب

تولى فيليبي لويس مهمة تدريب فلامنجو في أكتوبر 2024، ونجح في حصد 5 ألقاب خلال فترة قصيرة، أبرزها الدوري البرازيلي 2025 وكوبا ليبرتادوريس 2025، إلا أن الإدارة اعتبرت أن النتائج الأخيرة لم تتوافق مع طموحات النادي.

