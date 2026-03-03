فلامنجو يُقيل مدربه بعد فوز تاريخي 8-0 في نصف نهائي كاريوكا

في مشهد قلّما تتكرر في عالم كرة القدم، أعلن نادي فلامنجو البرازيلي إقالة مدربه فيليبي لويس، بعد ساعات فقط من قيادة الفريق لتحقيق فوز تاريخي بنتيجة 8-0 على مادوريرا في إياب نصف نهائي بطولة كاريوكا على ملعب ماراكانا، ليحسم الفريق تأهله للنهائي بمجموع المباراتين 11-0.

إقالة رغم الأداء المذهل

وأفادت تقارير شبكة "ESPN" البرازيلية ، بأن المدير الرياضي خوسيه بوتو أبلغ المدرب بقرار الإقالة فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قبل أن يصدر النادي بيانًا رسميًا يؤكد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البالغ من العمر 40 عامًا.

جاء القرار رغم الصورة الإيجابية للانتصار، نتيجة تململ داخل الإدارة بسبب ما اعتُبر تراجعًا في الأداء العام خلال الأسابيع الأخيرة.

أسباب تتجاوز نتيجة مباراة واحدة

مصادر مقربة من النادي ، أوضحت أن الإدارة لم تنظر إلى فوز كاريوكا بمعزل عن السياق العام، حيث واجه الفريق انتقادات حادة بسبب البداية المتعثرة في الدوري البرازيلي، إذ يحتل المركز الحادي عشر بعد مرور ثلاث جولات، إضافة إلى خسارة لقب ريكوبا سودأمريكانا أمام لانوس، ما أفقد الفريق فرصة تعزيز سجله بالبطولات القارية.

إنجازات قصيرة المدى للمدرب

تولى فيليبي لويس مهمة تدريب فلامنجو في أكتوبر 2024، ونجح في حصد 5 ألقاب خلال فترة قصيرة، أبرزها الدوري البرازيلي 2025 وكوبا ليبرتادوريس 2025، إلا أن الإدارة اعتبرت أن النتائج الأخيرة لم تتوافق مع طموحات النادي.