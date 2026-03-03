مي القاضي تصدم فيفي عبده برأيها في تمثيل الراقصات

علقت الفنانة مي القاضي، على هجوم الفنانة فيفي عبده عليها، بعد تقديمها لدور راقصة في مسلسل العتاولة.

وقالت مي القاضي في تصريحات تلفزيونية: شفت ان الجمهور حب الرقص جدا والبنات كانت بتقلده، وانا قعدت خمس شهور عشان اتعلم حركتين تلاتة من أجل العتاولة.

وتابعت مي القاضي: أنا عملت كل المجهود اللي اقدر عليه كشغل، وفيفي عبده كان كلامها عن أن ليه الممثلات تعمل راقصات والرقص له ناسه؟.. طب ما أنا ممثلة ودوري أعمل أي دور الراقصات هما المفروض ميمثلوش، وانا مفكرتش أعاتبها لأن متقابلناش إلا في مشهد واحد في العتاولة، وأنا استغربت التصريح جدا.