قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
الرئيس الإيطالي: الحرب قريبة منا.. ويجب تجنب الانجراف لعواقب حتمية
وزير الخارجية يفتتح مكتب تصديقات متنقل بالعاصمة الإدارية لتعزيز الخدمات القنصلية
حصار الضفة.. إسرائيل تغلق كل المعابر وتصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين
مدبولي: الإعلان عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور في آخر مارس
نيويورك تايمز: قرار ترامب بالمواجهة مع إيران أكبر مقامرة خلال رئاسته لأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود.

وتترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود (البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز) خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقبل.

ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تهيئةً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم نشرف بوجود وزراء الكهرباء والبترول والتموين والمالية والاعلام في المؤتمر الصحفي .

وأضاف مدبولي، أن مصر حرصت على احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايتها لافتا إلى أن مصر موقفها واضح بشأن هذه الحرب وهي وقف الحرب و العودة للتفاوض، مشيرا إلى أن مصر ليس بعيد عن هذه الأحداث وتأثر بكل عواقب الحرب من كل الاتجاهات.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية الواردة في خطاب التكليف للحكومة بتشكيلها المُعدل والتي تمثل الركيزة الأساسية لأولويات أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وفى مقدمتها الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في يوليو 2024 والمتمثلة في "الأمن القومي والسياسة الخارجية"، و"التنمية الاقتصادية"، و"الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي"، و"المجتمع وبناء الإنسان"، مع وضع خطط عمل لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل ومؤشرات قياس الأداء، والمتابعة الدورية والدقيقة لها.

مصطفى مدبولي زيادة أسعار الوقود إعادة هيكلة أسعار الوقود تحرير الأسعار مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

خاتم ذكي

يغنيك عن سمارت واتش وبسعر لا يصدق.. إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

تحديث HyperOS 3.1

هايبر او اس HyperOS 3.1.. شاومي تُنهي اختبار التحديث وتستعد للإطلاق الرسمي بهذه المزايا

السيارات الصينية

جيل زد الأمريكي مستعد للسيارات الصينية أكثر من آبائهم.. ما السبب

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد