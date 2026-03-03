رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود.

وتترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود (البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز) خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقبل.

ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات ترجح زيادة جديدة لا تتجاوز 10%، تهيئةً للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم نشرف بوجود وزراء الكهرباء والبترول والتموين والمالية والاعلام في المؤتمر الصحفي .

وأضاف مدبولي، أن مصر حرصت على احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايتها لافتا إلى أن مصر موقفها واضح بشأن هذه الحرب وهي وقف الحرب و العودة للتفاوض، مشيرا إلى أن مصر ليس بعيد عن هذه الأحداث وتأثر بكل عواقب الحرب من كل الاتجاهات.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية الواردة في خطاب التكليف للحكومة بتشكيلها المُعدل والتي تمثل الركيزة الأساسية لأولويات أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وفى مقدمتها الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في يوليو 2024 والمتمثلة في "الأمن القومي والسياسة الخارجية"، و"التنمية الاقتصادية"، و"الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي"، و"المجتمع وبناء الإنسان"، مع وضع خطط عمل لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل ومؤشرات قياس الأداء، والمتابعة الدورية والدقيقة لها.