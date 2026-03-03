قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

معهد الخدمات المالية يستعرض سبل الاستفادة من الخدمات غير المصرفية بأسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة
علياء فوزى

في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية، نفذ معهد الخدمات المالية- الذراع التدريبي للهيئة- جولة ميدانية بمحافظة أسيوط لاستعراض سبل الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، في تحرك يعكس توجهًا عمليًا للهيئة نحو الوصول المباشر للمواطنين وتعزيز وعيهم بالفرص المتاحة لتعظيم أعمالها وتحسين مستوى معيشتهم.

وتأتي هذه الجولة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لنقل المعرفة من الإطار النظري إلى أرض الواقع، عبر التفاعل المباشر مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء جسور ثقة حقيقية بين الجهات التنظيمية والمجتمع المحلي، وذلك عبر أذرع الهيئة المختلفة ومنها معهد الخدمات المالية وإدارة التوعية والثقافة المالية والمركز الإعلامي بالهيئة.

وشهدت الزيارة تنظيم ورش عمل متخصصة ناقشت قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها مفاهيم الاستدامة والتغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي، مع تسليط الضوء على آليات التمويل المستدام، خاصة دور شهادات الكربون كأداة تمويلية مبتكرة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام المزارعين لدعم أنشطتهم وتوسيع أعمالهم.

وضمت قائمة ممثلي الهيئة المشاركين في الجولة كل من الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، ورشا كليب، مدير التخطيط والمتابعة وجودة البرامج بالمعهد، والمهندس عمر النمر، خبير أسواق الكربون بالمعهد

الحصول على تمويل متناهي الصغر

وركزت اللقاءات حول إمكانية الحصول على تمويل متناهي الصغر، أو الاستفادة من منتجات التأمين متناهي الصغر، لدعم المشروعات متناهية الصغر القائمة وتحفيز إقامة مشروعات جديدة بما يدعم التنمية بالمحافظة.

واتسمت اللقاءات بدرجة عالية من التفاعل، حيث طرح المواطنون تساؤلاتهم حول آليات الحصول على التمويل، وضمانات الحماية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، ودور الهيئة في تنظيم الأنشطة الرقابية وحماية المتعاملين. وقد حرص ممثلي الهيئة على تقديم إجابات واضحة ومباشرة تعزز الثقة وترسخ مفاهيم الاستخدام الرشيد للأدوات المالية.

وعلى هامش الجولة، عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي جمعية الأفضل – إحدى مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي– لبحث آليات تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بالجمعية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات التمويل غير المصرفي، بما يدعم دور الجمعية كمحرك للتنمية المحلية ونقطة اتصال فعالة لنشر الثقافة المالية.

وامتدت أنشطة الجولة لتشمل الأطفال، عبر تنفيذ أنشطة تفاعلية مبسطة وتوزيع كتيبات تعريفية صادرة عن الهيئة ومُعدة خصيصًا للأطفال، بهدف غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي بشكل مبكر، وبأسلوب يتناسب مع أعمارهم، في خطوة تعكس رؤية طويلة الأمد لبناء جيل أكثر وعيًا ماليًا.

وتؤكد الهيئة أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة مرتقبة من التحركات الميدانية بمحافظات الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية كأداة حقيقية لدعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.

الرقابة المالية التنمية المستدامة التمويل غير المصرفي الأدوات المالية

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

