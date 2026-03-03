الشرطة الإسرائيلية تعتقل صحفيين أجانب في تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال إثنين من الأجانب بتهمة تصوير منشأة أمنية في مدينة تل أبيب. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهما كانا يبثان مباشرة عندما وصلت قوات الأمن إلى الموقع وأوقفت البث وبدأت في استجوابهما.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة إن المشتبه بهما قدما نفسيهما كصحفيين، وظهرت بحوزتهما بطاقة صحفية منتهية الصلاحية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الخدمة التركية لشبكة سي إن إن على منصة إكس لحظة اقتراب ضابطين من الطاقم وصادروا هاتف المراسل قبل انقطاع البث.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية قيودًا صارمة على البث المباشر، خاصة أثناء دوي صافرات الإنذار أو عند الكشف عن المواقع الدقيقة للضربات، ضمن إجراءات لحماية الأمن الوطني.

ويأتي الحادث في وقت حساس يشهد فيه النزاع بين إسرائيل وإيران تصعيدًا متبادلًا، مع مشاركة القوات الأمريكية في المنطقة.