مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
الرئيس الإيطالي: الحرب قريبة منا.. ويجب تجنب الانجراف لعواقب حتمية
وزير الخارجية يفتتح مكتب تصديقات متنقل بالعاصمة الإدارية لتعزيز الخدمات القنصلية
حصار الضفة.. إسرائيل تغلق كل المعابر وتصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين
مدبولي: الإعلان عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور في آخر مارس
نيويورك تايمز: قرار ترامب بالمواجهة مع إيران أكبر مقامرة خلال رئاسته لأمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أسماء عبد الحفيظ

بعد ساعات طويلة من الصيام، يكون الجسم في حالة استعداد لاستقبال الطاقة، ويكون مستوى السكر في الدم منخفضًا نسبيًا.

لكن بعض العادات الخاطئة عند الإفطار قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ وسريع في سكر الدم، وهو ما يسبب الشعور بالخمول والصداع وربما اضطراب ضربات القلب لدى البعض، خاصة مرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين.

 أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كشفت الدكتورة هناء جميل استشارى الباطنة والغدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن أبرز أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة، وكيف يمكن تجنبها بطريقة بسيطة.

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

1. الإفطار على كمية كبيرة من الحلويات

أكثر خطأ شائع هو بدء الإفطار بقطعة كبيرة من الكنافة أو القطايف أو البسبوسة. الحلويات الرمضانية تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والدهون، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الجلوكوز بالدم، يتبعه هبوط مفاجئ بسبب إفراز الإنسولين بكثرة.

النتيجة؟ شعور بالتعب والرغبة في النوم بعد الإفطار مباشرة.

2. شرب العصائر المحلاة بدل الماء

يعتقد البعض أن العصائر الطبيعية خيار صحي، لكن إضافة السكر إليها أو تناولها بكميات كبيرة يسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر. حتى العصائر الطبيعية بدون سكر، عند تناولها بكوب كبير على معدة فارغة، قد ترفع الجلوكوز بسرعة لأنها تخلو من الألياف التي تبطئ الامتصاص.

الأفضل البدء بالماء، ثم تناول الفاكهة كاملة بدل عصرها.

3. الإفراط في التمر

التمر سنة نبوية ومصدر ممتاز للطاقة، لكنه غني بالسكر الطبيعي. تناول 3 تمرات أمر مناسب، لكن البعض يتناول 6 أو 7 دفعة واحدة، ما يرفع مستوى السكر بسرعة، خاصة لدى مرضى السكري.

الاعتدال هو الحل، وتمرة إلى ثلاث كافية لكسر الصيام.

4. تخطي الشوربة والبدء بالطبق الرئيسي

الشوربة 

الدخول مباشرة في طبق مليء بالأرز أو المكرونة أو الخبز الأبيض يسبب ارتفاعًا حادًا في السكر، لأن هذه الكربوهيدرات سريعة الامتصاص. الشوربة الخفيفة تساعد على تهيئة المعدة وإبطاء وتيرة الأكل، ما يساهم في استقرار مستوى الجلوكوز.

5. تناول كميات كبيرة دفعة واحدة

بعد ساعات من الجوع، يميل البعض للأكل بسرعة وبكميات كبيرة. هذه الطريقة لا تعطي الجسم فرصة لتنظيم إفراز الإنسولين تدريجيًا، فيرتفع السكر بشكل مفاجئ. تقسيم الإفطار إلى مرحلتين يساعد على تقليل هذا التأثير.

6. الاعتماد على النشويات البيضاء

الأرز الأبيض، الخبز الأبيض، المكرونة المصنوعة من الدقيق المكرر، كلها كربوهيدرات سريعة الامتصاص. تناولها بكميات كبيرة دون بروتين أو خضروات يؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر.

يفضل دمج النشويات مع بروتين مثل الدجاج أو اللحم، وإضافة طبق سلطة غني بالألياف لتقليل سرعة الامتصاص.

7. إهمال البروتين

غياب البروتين عن وجبة الإفطار يجعل امتصاص الكربوهيدرات أسرع، وبالتالي يرتفع السكر بسرعة. البروتين يبطئ عملية الهضم ويمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول.

ماذا يحدث بعد الارتفاع المفاجئ؟

الارتفاع السريع في السكر يتبعه غالبًا هبوط مفاجئ، ما يسبب:

  • صداع
  • خمول
  • تعرق
  • رغبة شديدة في تناول مزيد من الحلويات

وهذا ما يخلق حلقة مفرغة من التقلبات في مستوى الجلوكوز.

كيف تفطر بطريقة متوازنة؟

  • ابدأ بتمرة أو اثنتين مع ماء
  • تناول شوربة خفيفة
  • اختر طبقًا متوازنًا يحتوي على بروتين وخضروات
  • قلل الحلويات واجعلها بعد الإفطار بساعة
  • تناول الطعام ببطء
كيف تفطر بطريقة متوازنة

