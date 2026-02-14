قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل
فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر
ترامب: تغيير النظام الإيراني سيكون أفضل شيء
رامي إمام: أفلام الميوزيكال شغفي.. ودعم الشباب مسؤولية المرحلة
مصر ترحب بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية
الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يتلقى هزيمة مفاجئة أمام رين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ركز على فكرة واحدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
أسماء عبد الحفيظ

برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026، يومك مليء بالحركة والأفكار الجديدة. تشعر بأن عقلك يعمل بسرعة مضاعفة، وربما تفكر في أكثر من اتجاه في الوقت نفسه. طاقتك الاجتماعية مرتفعة، وقد تتلقى رسائل أو اتصالات غير متوقعة.
هذا اليوم يحمل لك فرصة لفهم موقف كان غامضًا خلال الفترة الماضية.

نصيحة برج الجوزاء

ركّز على فكرة واحدة حتى النهاية قبل أن تنتقل إلى غيرها.

صفات برج الجوزاء

ذكي، اجتماعي، سريع البديهة، يمتلك قدرة مذهلة على التكيف. لكنه قد يتشتت أو يتردد بسبب كثرة الخيارات.

مشاهير برج الجوزاء

من مشاهير هذا البرج أنجلينا جولي، التي تعكس شخصية متعددة الجوانب وقوية الحضور.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تبرز اليوم في اجتماع أو عرض تقديمي. لديك قدرة عالية على الإقناع، فاستغلها.
إذا كنت تفكر في تغيير عملك، فقد تبدأ في جمع معلومات جدية حول خطوة جديدة. لا تتسرع في الاستقالة قبل ضمان البديل.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تحتاج للحوار الصريح. الشريك قد ينتظر منك توضيحًا لموقف معين.
الأعزب قد يدخل في إعجاب سريع، لكن حاول ألا تبني توقعات كبيرة في البداية.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

الضغط الذهني قد يسبب أرقًا. ابتعد عن الهاتف قبل النوم بساعة على الأقل.

برج الجوزاء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

مرحلة قرارات مهمة، قد تختار طريقًا جديدًا يغير نمط حياتك بالكامل، سواء في العمل أو مكان الإقامة.

برج الجوزاء حظك اليوم حظك اليوم السبت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

