قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي يعلن الهجوم على سفينة بالكاريبي ومقتـ ل 3 أشخاص
داليا مصطفى تكشف مواصفات فتى أحلامها: الأمان أهم حاجة ونعجز مع بعض
اعملوا اللي عليكم..الغندور يوجه رسالة دعم للزمالك قبل مباراة كايزر تشيفز
ترامب : تغيير النظام الإيراني بقيادة خامنئي أفضل شئ ممكن يحدث
هتشري بكام.. أسعار الياميش مخفضة في معرض أهلا رمضان 2026
سعر الدولار اليوم السبت 14-2-2026
محلية الشيوخ تناقش ملف الإسراع في إجراء انتخابات المحليات.. الثلاثاء
دعاء الفجر يوم 26 شعبان.. كلمات تستفتح بها اليوم لقضاء الحوائج
عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها
البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟
زيلينسكي: أوكرانيا تدافع وحدها عن أوروبا.. وأمريكا قادرة على إيقاف بوتين
عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هتشري بكام.. أسعار الياميش مخفضة في معرض أهلا رمضان 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026، تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين عن أسعار الياميش والمكسرات، سواء في المجمعات الاستهلاكية أو خلال معرض "أهلاً رمضان".

 يشهد هذا العام طرح مجموعة من المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بأسواق التجزئة، لتخفيف العبء على الأسر في هذا الشهر الكريم.

أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

1. الفواكه المجففة

تين مدور الأمراء: 100 جنيه

تين مدور السعيد الجديد: 120 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 4): 400 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 8): 300 جنيه

قمر الدين وفير (400 جرام): 80 جنيه

جوز هند خشن نصف دسم: 160 جنيه

2. المكسرات

عين جمل قلب أرباع: 480 جنيه

عين جمل أنصاف إكسترا: 530 جنيه

بندق حصى أمريكي: 300 جنيه

لوز حصى أمريكي: 300 جنيه

3. الفواكه الأخرى

تمر هندي السلام: 45 جنيه

كركديه العالمية: 180 جنيه

خروب قبرصي قرون إكسترا: 180 جنيه

بلح نعمة (700 جرام): 43 جنيه

أسعار الياميش في معرض “أهلاً رمضان”

المكسرات والبلح

بلح أسكوتي (500 جرام): 20 جنيه

بلح أسواني (500 جرام): 25 جنيه

بلح مجدول (500 جرام): 30 جنيه

2. الفواكه المجففة

جوز الهند (كيلو): 150 جنيه

الزبيب (كيلو): 170 جنيه

الفول السوداني (كيلو): 140 جنيه

المشمشية (كيلو): 200 جنيه

القراصيا (كيلو): 220 جنيه

أسعار الياميش لعام 2026

تتفاوت أسعار الياميش هذا العام وفقًا للنوع والجودة، حيث تتراوح أسعار بعض المنتجات من قمر الدين المصري الذي يبدأ من 25 جنيهًا إلى الفستق المحمص الذي يصل سعره إلى 282 جنيهًا.

1. الفواكه المجففة

الزبيب الأبيض: 80 جنيه للكيلو

الزبيب الأحمر: 68 جنيه للكيلو

الزبيب الأسود: 100 جنيه للكيلو

2. المكسرات

الكاجو المحمص: 303 جنيهات (200 جرام)

البلح: يتراوح بين 25 و 90 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والجودة

الفستق الجامبو: 1218 جنيهًا للكيلو

اللوز المحمص: 303 جنيهات (200 جرام)

نصائح لاختيار الياميش بأسعار مناسبة

مع تنوع أسعار الياميش في الأسواق هذا العام، يمكن للمواطنين اختيار الأنواع المناسبة وفقًا لميزانياتهم. من المهم المقارنة بين الأسعار في المجمعات الاستهلاكية ومعارض رمضان للحصول على أفضل العروض والتخفيضات. 

ينصح أيضًا بتحديد الحاجة الفعلية للمنتجات لتجنب الإسراف، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة لبعض المكسرات مثل الفستق المقشر الذي يصل إلى 2900 جنيه للكيلو.

أكد عبد الفتاح رجب العطار رئيس شعبة العطارة بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن  أسعار ياميش رمضان هذا العام أقل من العام الماضي.

وقال عبد الفتاح رجب العطار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" سعر الزبيب من 200 لـ 250 جنيه والعام الماضي كان من 350 لـ 400 جنيه ، والزبيب هذا العام إنتاج محلي بالكامل ".


وتابع عبد الفتاج رجب العطار :" سعر قمر الدين يتراوح من 60 لـ 120 جنيه على حسب النوع والدرجة ".


وأكمل عبد الفتاح رجب العطار :"  زيادة الأسعار متواجدة في البندق والمشمش وجوز الهند فقط  وهذا بسبب زيادة الأسعار من بلد المنشأ ولا يوجد سبب محلي ".

ولفت عبد الفتاح رجب العطار :" الاستهلاك هذا العام أقل من العام الماضي بنسبة تتراوح بين 25 لـ 30 % "مضيفا:"  معظم الأجيال الجديدة لا تقبل على تناول ياميش رمضان ". 

سعر الياميش أسعار الياميش والمكسرات سعر الياميش في أهلآ رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

ملك المغرب يشارك حفل التوقيع

المغرب تدشن أحد أكبر مصانع أنظمة هبوط الطائرات في العالم

الدفاع الجوي الروسي

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 13 طائرة أوكرانية خلال 3 ساعات

السعودية

السعودية.. السجن والغرامة والترحيل لمن يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم

بالصور

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد