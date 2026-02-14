هتشري بكام.. أسعار الياميش مخفضة في معرض أهلا رمضان 2026

مع اقتراب حلول شهر رمضان 2026، تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين عن أسعار الياميش والمكسرات، سواء في المجمعات الاستهلاكية أو خلال معرض "أهلاً رمضان".

يشهد هذا العام طرح مجموعة من المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بأسواق التجزئة، لتخفيف العبء على الأسر في هذا الشهر الكريم.

أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

1. الفواكه المجففة

تين مدور الأمراء: 100 جنيه

تين مدور السعيد الجديد: 120 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 4): 400 جنيه

مشمشية تركي (مقاس 8): 300 جنيه

قمر الدين وفير (400 جرام): 80 جنيه

جوز هند خشن نصف دسم: 160 جنيه

2. المكسرات

عين جمل قلب أرباع: 480 جنيه

عين جمل أنصاف إكسترا: 530 جنيه

بندق حصى أمريكي: 300 جنيه

لوز حصى أمريكي: 300 جنيه

3. الفواكه الأخرى

تمر هندي السلام: 45 جنيه

كركديه العالمية: 180 جنيه

خروب قبرصي قرون إكسترا: 180 جنيه

بلح نعمة (700 جرام): 43 جنيه

أسعار الياميش في معرض “أهلاً رمضان”

المكسرات والبلح

بلح أسكوتي (500 جرام): 20 جنيه

بلح أسواني (500 جرام): 25 جنيه

بلح مجدول (500 جرام): 30 جنيه

2. الفواكه المجففة

جوز الهند (كيلو): 150 جنيه

الزبيب (كيلو): 170 جنيه

الفول السوداني (كيلو): 140 جنيه

المشمشية (كيلو): 200 جنيه

القراصيا (كيلو): 220 جنيه

أسعار الياميش لعام 2026

تتفاوت أسعار الياميش هذا العام وفقًا للنوع والجودة، حيث تتراوح أسعار بعض المنتجات من قمر الدين المصري الذي يبدأ من 25 جنيهًا إلى الفستق المحمص الذي يصل سعره إلى 282 جنيهًا.

1. الفواكه المجففة

الزبيب الأبيض: 80 جنيه للكيلو

الزبيب الأحمر: 68 جنيه للكيلو

الزبيب الأسود: 100 جنيه للكيلو

2. المكسرات

الكاجو المحمص: 303 جنيهات (200 جرام)

البلح: يتراوح بين 25 و 90 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والجودة

الفستق الجامبو: 1218 جنيهًا للكيلو

اللوز المحمص: 303 جنيهات (200 جرام)

نصائح لاختيار الياميش بأسعار مناسبة

مع تنوع أسعار الياميش في الأسواق هذا العام، يمكن للمواطنين اختيار الأنواع المناسبة وفقًا لميزانياتهم. من المهم المقارنة بين الأسعار في المجمعات الاستهلاكية ومعارض رمضان للحصول على أفضل العروض والتخفيضات.

ينصح أيضًا بتحديد الحاجة الفعلية للمنتجات لتجنب الإسراف، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة لبعض المكسرات مثل الفستق المقشر الذي يصل إلى 2900 جنيه للكيلو.

أكد عبد الفتاح رجب العطار رئيس شعبة العطارة بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن أسعار ياميش رمضان هذا العام أقل من العام الماضي.

وقال عبد الفتاح رجب العطار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" سعر الزبيب من 200 لـ 250 جنيه والعام الماضي كان من 350 لـ 400 جنيه ، والزبيب هذا العام إنتاج محلي بالكامل ".



وتابع عبد الفتاج رجب العطار :" سعر قمر الدين يتراوح من 60 لـ 120 جنيه على حسب النوع والدرجة ".



وأكمل عبد الفتاح رجب العطار :" زيادة الأسعار متواجدة في البندق والمشمش وجوز الهند فقط وهذا بسبب زيادة الأسعار من بلد المنشأ ولا يوجد سبب محلي ".

ولفت عبد الفتاح رجب العطار :" الاستهلاك هذا العام أقل من العام الماضي بنسبة تتراوح بين 25 لـ 30 % "مضيفا:" معظم الأجيال الجديدة لا تقبل على تناول ياميش رمضان ".