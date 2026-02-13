قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

جوجل دوكس يضيف ملخصات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن جوجل بدأت في طرح ميزة جديدة داخل تطبيق Google Docs على الويب تسمح بالاستماع إلى ملخص صوتي للمستند بالكامل، اعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini لتوليد ملخص قصير منطوق لمحتوى الملفات.​

أوضحت المنصة أن هذه الميزة تأتي استكمالًا لخاصية “الاستماع إلى هذا التبويب” التي أضافتها جوجل سابقًا لتحويل النص إلى كلام، لكنها تضيف الآن خيارًا جديدًا تحت قائمة Tools > Audio باسم “Listen to document summary” لتشغيل ملخص صوتي مُعد مسبقًا للمستند.​

مشغل صوت مدمج مع خيارات سرعة

أشارت 9to5Google إلى أن الضغط على خيار الملخص الصوتي يفتح مشغّلًا مدمجًا داخل المستند، يتيح للمستخدم التحكم في شريط الزمن، وتغيير سرعة التشغيل بين 0.5x و2x، واختيار نوع الصوت المستخدم، مثل صوت “الراوي” أو “المقنع” أو “المدرّب”، وفق الأنماط التي توفرها جوجل.​

أكدت جوجل أن الملخصات الصوتية التي ينتجها Gemini تكون عادة أقل من بضع دقائق، وبأسلوب حديث طبيعي، بهدف مساعدة المستخدم على “اللحاق بما فاته” بسرعة، سواء قبل اجتماع أو لمراجعة تقرير طويل واستخلاص أبرز النقاط في وقت قصير.​

استخدامات عملية للطلاب وفرق العمل

أوضحت المنصة أن جوجل تقدّم أمثلة عملية على استخدام الميزة، مثل تمكين الموظف من استرجاع أهم ما في محضر اجتماع طويل خلال دقائق وهو في الطريق، أو مساعدة الطالب على استماع ملخص بحث أو ملف ملاحظات قبل الدخول إلى محاضرة أو امتحان.​

وأشارت 9to5Google إلى أن دعم أكثر من علامة تبويب داخل المستند يعني أن الملخص الصوتي يمكنه التعامل مع محتوى مقسم على عدة أقسام أو فصول، وليس صفحة واحدة فقط، ما يجعله مفيدًا في الملفات الكبيرة متعددة الأجزاء.​

توافر الميزة لمشتركي جوجل وورك 

أكد التقرير أن جوجل بدأت طرح الملخصات الصوتية تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة لمستخدمي Google Docs على الويب، لكنها ستكون متاحة فقط لفئات معينة من المشتركين في Google Workspace والخطط المدفوعة المرتبطة بقدرات الذكاء الاصطناعي.​

أوضحت 9to5Google أن الميزة ستتاح لمشتركي Business Standard وBusiness Plus وEnterprise Standard وEnterprise Plus، إلى جانب المشتركين في إضافات Google AI Ultra for Business وGoogle AI Pro for Education، وكذلك مستخدمي خطط Google AI Pro وGoogle AI Ultra للأفراد.

