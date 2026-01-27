تحديث مرتقب خلال أيام.. آبل تعيد تشكيل سيري بنماذج Gemini من جوجل

كشفت شركة آبل عن ملامح مرحلة جديدة في تطوير مساعدها الصوتي سيري، وذلك من خلال خطط لإطلاق نسخة مطورة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini التابعة لشركة جوجل، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا لافتًا داخل عملاق التكنولوجيا الأمريكي، وتأتي في إطار تعزيز قدرات المساعد الصوتي ومواكبة المنافسة المتصاعدة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبحسب ما أوردته التقارير، من المنتظر أن يتم إطلاق النسخة الجديدة من سيري خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، في توقيت يعكس تسارع آبل في تنفيذ شراكاتها التقنية الجديدة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات يمثل محور المنافسة الرئيسي بين كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

شراكة آبل وجوجل في الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا التطور ضمن نتائج الشراكة الأخيرة بين آبل وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي شراكة وصفت بأنها من أكثر التحالفات التقنية إثارة للانتباه خلال الفترة الأخيرة، نظرا للتنافس التاريخي بين الشركتين في أنظمة التشغيل والخدمات الرقمية.

وأشار تقرير للصحفي المتخصص مارك جورمان في وكالة بلومبرج إلى أن اعتماد آبل على نماذج Gemini يمثل نقلة نوعية في طريقة تطوير سيري، حيث تستفيد الشركة من التقدم الكبير الذي حققته جوجل في نماذج اللغة والذكاء الاصطناعي التوليدي، بعد سنوات من التحديات التي واجهتها آبل في هذا المجال.

كيف يغير Gemini قدرات سيري

وفقا للتقرير، فإن التحديث المرتقب سيمنح سيري قدرات أكثر تقدما، حيث يصبح المساعد الصوتي قادرا على تنفيذ مهام معقدة بالاعتماد على بيانات المستخدم الشخصية، إلى جانب تحليل المحتوى الظاهر على شاشة الجهاز، وهو ما يفتح المجال أمام تفاعل أعمق وأكثر دقة مع المستخدمين.

وتعد هذه النقلة بمثابة التطبيق العملي الأول للوعود التي أعلنت عنها آبل في يونيو 2024، عندما كشفت عن خطط شاملة لإعادة تصميم تجربة سيري، وتحويله من مساعد يعتمد على أوامر محدودة إلى نظام ذكي قادر على الفهم والتحليل والتفاعل السياقي.

مرحلة تمهيدية قبل إعلان أكبر

أوضح مارك جورمان أن هذا الإطلاق المرتقب في فبراير سيسبق ترقية أكبر تخطط آبل للكشف عنها خلال شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC، وهو الحدث الذي تعلن فيه الشركة عادة عن أبرز التحديثات الاستراتيجية لأنظمتها وخدماتها.

ويشير هذا التدرج في الإطلاق إلى أن آبل تتبنى نهجا مرحليا في تطوير سيري، يبدأ بإدماج نماذج Gemini، ثم ينتقل لاحقا إلى توسيع القدرات وتقديم مزايا أعمق وأكثر تكاملا عبر منظومة أجهزتها المختلفة.

سيري بطابع حواري جديد

تتوقع التقارير أن النسخة القادمة من سيري ستتسم بطابع حواري أكثر تطورا، يشبه إلى حد كبير أسلوب التفاعل المعتمد في روبوتات الدردشة الذكية مثل ChatGPT، حيث يصبح الحوار أكثر سلاسة واستمرارية، مع قدرة أعلى على فهم السياق وتذكر تفاصيل المحادثة.

كما تشير المعلومات إلى أن تشغيل هذه النسخة من سيري قد يتم مباشرة عبر البنية التحتية السحابية التابعة لجوجل، وهو ما يمنح النظام قوة معالجة أكبر، وقدرة على التعامل مع استفسارات معقدة دون الاعتماد الكامل على المعالجة المحلية داخل أجهزة آبل.

تحديات سابقة دفعت نحو الشراكة

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن معاناة آبل خلال الفترة الماضية في إعادة توجيه استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مع التطور السريع الذي حققته شركات منافسة، وهو ما وضع سيري في موقع متأخر مقارنة بمساعدات رقمية أخرى.

وأوضح مراقبون أن مايك روكويل، أحد كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي في آبل، سبق أن رفض تقارير لمارك جورمان واصفا إياها بالهراء، إلا أن التطورات اللاحقة، وعلى رأسها دخول جوجل كشريك تقني، إلى جانب رحيل رئيس الذكاء الاصطناعي السابق جون جياناندريا، ساعدت الشركة على إعادة رسم ملامح رؤيتها في هذا المجال.

تأثير متوقع على سوق المساعدات الرقمية

يمثل التعاون بين آبل وجوجل تحولا لافتا في سوق المساعدات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ يتوقع محللون أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى قدرات سيري، ودفعه لمنافسة حلول راسخة مثل Alexa وGoogle Assistant، إضافة إلى روبوتات الدردشة المتقدمة.

ويرى محللون أن نجاح هذا التحديث قد يعيد سيري إلى واجهة المنافسة، خاصة إذا تمكنت آبل من تحقيق التوازن بين الخصوصية التي تشتهر بها، والقوة التحليلية التي توفرها نماذج Gemini، وهو التحدي الأكبر الذي ستواجهه الشركة خلال المرحلة المقبلة.

ترقب واسع لمؤتمر المطورين

يترقب قطاع التكنولوجيا العالمي ما ستكشف عنه آبل خلال مؤتمر WWDC المقرر في يونيو المقبل، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة تفاصيل أوسع حول مستقبل سيري، واستراتيجيتها طويلة المدى في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدى تعميق التعاون مع جوجل أو توسيعه ليشمل مجالات أخرى.

ويعكس هذا الترقب حجم الاهتمام المتزايد بدور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل أنظمة التشغيل والمساعدات الرقمية، في وقت أصبحت فيه تجربة المستخدم الذكية عاملا حاسما في اختيار الأجهزة والخدمات.