عراقجي: اليورانيوم الإيراني المخصب تحت الأنقاض لكن يمكن استخراجه

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن اليورانيوم المخصب الذي كانت تمتلكه البلاد يوجد حاليا تحت الأنقاض نتيجة الضربات العسكرية، لكنه أكد إمكانية استخراجه مجددا.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حربا واسعة على إيران منذ 28 فبراير، استهدفت خلالها منشآت نووية إيرانية، وفق تقارير غير مؤكدة رسميا.

و من جانبه، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم الأحد، إنه يتوقع انتهاء الحرب بالمنطقة خلال الأسابيع المقبلة أو ربما "أسرع"، مضيفًا أنه من المتوقع أن تساعد دول أخرى الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته إيران فعليًا.

وأضاف رايت - في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "إيه.بي.سي." اليوم الأحد، - "أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد في الأسابيع القليلة المقبلة. ربما قبل ذلك... وسنشهد انتعاشًا في الإمدادات وانخفاضًا في الأسعار بعد ذلك".

وأشار إلى إن الإدارة كانت على دراية بالتداعيات الاقتصادية المحتملة لدخول الصراع.

