رئيس برلمان إيران: لا حديث عن مسار دبلوماسي مع عدم التزام واشنطن بتعهداتها

قال رئيس البرلمان الإيراني إنه لا يمكن الحديث عن المسار الدبلوماسي في ظل عدم التزام واشنطن بتعهداتها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وعلّق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على شبكة X بشأن الهجوم الإسرائيلي على بيروت، قائلاً: "إن الغزو الصهيوني لدمشق أثبت مرة أخرى أن أمريكا تفتقر إلى الإرادة للوفاء بالتزاماتها أو القدرة على ذلك".

تفتقر إلى الإرادة

وأضاف قاليباف: "بإعطاء النظام الضوء الأخضر، يستحيل الحصول على تنازلات. لقد عفا الزمن على لعبة الشرطي السيئ والشرطي الجيد، إذا كنت تفتقر إلى الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزاماتك، فلا سبيل لمواصلة هذا المسار.