استشاري صحة نفسية: التصوير العشوائي في الشوارع يؤدي إلى إيذاء النفس

أكد وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن التصوير العشوائي في الشوارع قد يؤدي إلى إيذاء النفس ويؤثر سلبا على الصحة النفسية.



وقال وليد هندي في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة “ دي إم سي”: "التصوير العشوائي في الشوارع قد يتسبب في أثار نفسية سلبية مثل الخوف من المجهول والارتباك العاطفي".

وتابع وليد هندي: "دراسة في الأمم المتحدة تؤكد ان 58 % من السيدات حول العالم تعرضن للإيذاء الالكتروني وعلى رأسه التصوير العشوائي".

وأكمل ولدي هندي: "البعض لا يحترم خصوصية الاخر والبعض يعتمد على التصوير العشوائي والتشهير بالآخرين كسلعة لكسب المال".

ولفت وليد هندي: "لا اعتبار لأي قيم مجتمعية ومن التأثيرات النفسية المباشرة بسبب التصوير العشوائي هي التنمر".

