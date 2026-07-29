«مانشيني» يعود إلى قيادة إيطاليا برسالة اعتذار مؤثرة: «ارتكبت خطأً فادحًا»

ظهر روبرتو مانشيني للمرة الأولى بعد عودته المفاجئة إلى قيادة المنتخب الإيطالي، برسالة حملت الكثير من الندم والاعتذار، معترفًا بخطئه السابق عندما قرّر الرحيل عن تدريب الآزوري من أجل تولي قيادة المنتخب السعودي.

وخلال المؤتمر الصحفي الأول له بعد إعادة تعيينه مدربًا لمنتخب إيطاليا، أعرب مانشيني عن أسفه لما حدث خلال السنوات الماضية، مؤكدًا تحمله المسئولية كاملة عن قرار رحيله المفاجئ في عام 2023.

وقال المدرب الإيطالي البالغ من العمر 61 عامًا: "أنا آسف جدًا.. ما حدث كان أشبه بفقدان شريكة حياتي.. ارتكبت خطأً فادحًا، وأعتذر عن كل ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية، وسأبذل قصارى جهدي لإعادة المنتخب الوطني إلى مكانته الطبيعية".

عودة بعد أزمة تاريخية

وجاءت عودة مانشيني في ظل أزمة كبيرة يعيشها المنتخب الإيطالي، بعدما فشل الآزوري للمرة الثالثة على التوالي في التأهل إلى كأس العالم، عقب الخروج من الملحق أمام البوسنة والهرسك في أبريل الماضي، الأمر الذي أدى إلى تغييرات واسعة داخل الاتحاد الإيطالي.

وكان «مانشيني» قد حقق إنجازًا تاريخيًا مع المنتخب الإيطالي بعد ما قاده للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2021، قبل أن يقرر الاستقالة بشكل مفاجئ في أغسطس 2023 والانتقال لتدريب المنتخب السعودي بعقد ضخم، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات واسعة من الجماهير الإيطالية.

وعن رحيله السابق، قال «مانشيني»: "كان ذلك خطئي بالكامل، حدث سوء تواصل مع غابرييل غرافينا، لكنني أتحمل المسئولية كاملة".

رهان جديد مع جيل الشباب

وكشفت تقارير إيطالية أن مانشيني لم يكن الخيار الأول للاتحاد الإيطالي، حيث جاء ضمن الخيارات المتأخرة بعد رفض أسماء بارزة مثل كارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا، إلى جانب استبعاد أندريا بيرلو بسبب بعض المخاوف المتعلقة بعقد رعاية.

وسيبدأ مانشيني مهمته الجديدة بمواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية يوم 25 سبتمبر على ملعب الأولمبيكو في روما، وسط ترقب كبير من الجماهير الإيطالية.

وعن موقف الجماهير منه، قال مانشيني: "أعلم أن البعض سيعارضني، لكنني أتمنى أن يقدم الفريق أداءً جيدًا بما يكفي حتى يغفر لي الناس".

ويعتمد المدرب الإيطالي في مشروعه الجديد على مجموعة من المواهب الشابة، أبرزهم بيو إسبوزيتو ومويس كين ونيكولو زانيولو في الهجوم، وساندرو تونالي ونيكولو باريلا في خط الوسط، بالإضافة إلى ريكاردو كالافيوري وجيانلويجي دوناروما في الدفاع والحراسة.

وأكد مانشيني ثقته في الجيل الحالي قائلًا: "لا أعتقد أننا في وضع سيئ للغاية، لدينا العديد من الخيارات في الهجوم والأجنحة، وهؤلاء لاعبون شباب قادرون على التطور. أنا منحت كين فرصته الأولى مع المنتخب، كما كنت أول من استدعى زانيولو قبل ظهوره في الدوري الإيطالي".