المصري يعلن التعاقد مع مصطفى العش قادمًا من الأهلي

أعلن النادي المصري البورسعيدي التعاقد مع مصطفى العش مدافع النادي الأهلي بعقد نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن الصفقة قائلاً:

"المصري البورسعيدي يعلن التعاقد مع مصطفى العش قادمًا من الأهلي بعقد نهائي"".

يستعد النادي الأهلي لاستقبال دفعة مالية جديدة ضمن خطته لإعادة هيكلة قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد الاتفاق على انتقال الثنائي محمد شكري ومصطفى العش إلى صفوف النادي المصري، في واحدة من أبرز الصفقات المحلية التي أبرمها النادي البورسعيدي استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت مصادر أن الأهلي سيحصل على إجمالي 60 مليون جنيه نظير بيع الثنائي إلى المصري، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن جميع البنود المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة، والتي تأتي ضمن تحركات الإدارة الحمراء لإعادة ترتيب قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.