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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعاون أهلاوي بورسعيدي جديد.. هل اقترب محمد شكري ومصطفى العش من الانتقال إلى المصري؟

مصطفي العش
مصطفي العش
محمود أحمد

تتجه العلاقة بين الأهلي والمصري البورسعيدي إلى فتح صفحة جديدة من التعاون في سوق الانتقالات الصيفية بعدما اقترب الناديان من التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال الثنائي محمد شكري ومصطفى العش إلى صفوف الفريق البورسعيدي في إطار إعادة ترتيب قائمة القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي هذه التحركات بعد توقف المفاوضات الخاصة بالصفقة التبادلية التي كانت تجمع الناديين إلا أن الاتصالات لم تنقطع لتعود المباحثات مجددًا ولكن بصيغة مختلفة تتناسب مع رؤية الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

عموتة يمنح الضوء الأخضر

بحسب مصادر مطلعة وافق المدير الفني للأهلي الحسين عموتة على رحيل محمد شكري ومصطفى العش ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق ومنح الفرصة لبعض اللاعبين للحصول على دقائق لعب أكبر خارج القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن ينتقل مصطفى العش إلى المصري على سبيل الإعارة بينما تدور المفاوضات حاليًا حول انتقال محمد شكري بصورة نهائية في ظل رغبة النادي البورسعيدي في التعاقد مع اللاعب بشكل دائم.

ويأتي القرار في إطار رؤية فنية تستهدف تقليص عدد اللاعبين في بعض المراكز مع التركيز على العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

الصفقة التبادلية لم تكتمل

وكان المصري قد تقدم في وقت سابق بطلب للحصول على خدمات ثلاثة لاعبين من الأهلي هم محمد شكري وعمر الساعي ومصطفى العش مقابل انتقال الثنائي عبد الرحيم دغموم ومحمد مخلوف إلى صفوف الفريق الأحمر.

لكن المفاوضات توقفت بعد مراجعة الأهلي لاحتياجاته الفنية ليقرر صرف النظر عن الصفقة التبادلية بصيغتها الأولى قبل أن تعود الاتصالات مجددًا بشأن انتقال بعض اللاعبين بشكل منفصل.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن العلاقة بين الناديين لا تزال قائمة وأن الطرفين يبحثان عن صيغة تحقق المكاسب الفنية لكل منهما.

عمر الساعي ينتظر القرار النهائي

ورغم حسم موقف شكري والعش بصورة كبيرة فإن ملف عمر الساعي لا يزال معلقًا في انتظار القرار النهائي من الجهاز الفني.

ويعد الساعي أحد الأسماء التي طلبها المصري إلا أن الحسين عموتة لم يحسم موقفه حتى الآن في ظل رغبته في تقييم اللاعب خلال فترة الإعداد قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما ينتظر الجهاز الفني حسم مصير عدد آخر من اللاعبين من بينهم عمر كمال عبد الواحد وأحمد عيد ومحمد شريف ضمن خطة تقليص القائمة قبل بداية الموسم.

معسكر إسبانيا يسرّع الحسم

تسابق إدارة الأهلي الزمن لإنهاء ملف الراحلين قبل سفر بعثة الفريق إلى إسبانيا حيث يخوض الأحمر معسكرًا خارجيًا استعدادًا للموسم الجديد.

وترغب الإدارة في حسم جميع الملفات المتعلقة بالإعارات والبيع النهائي حتى يدخل الفريق المعسكر بقائمة مستقرة تمنح الجهاز الفني فرصة كاملة للعمل دون انشغال بملفات الانتقالات.

ومن المنتظر أن يختتم الأهلي معسكره بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة يوم 19 أغسطس في بروفة أخيرة قبل انطلاق الموسم.

ميركاتو متحرك داخل الأهلي

بالتوازي مع ملف الراحلين واصل الأهلي تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة حيث ضم علي محمود وأقطاي عبد الله من إنبي والجزائري منصف بقرار إلى جانب المغربي سفيان بن جديدة الذي انضم مؤخرًا بعد اجتياز الفحوصات الطبية.

ويؤكد هذا التحرك أن إدارة الأهلي تسير وفق خطة متوازنة تقوم على تدعيم المراكز التي تحتاج إلى إضافات بالتزامن مع فتح الباب أمام رحيل بعض اللاعبين الذين تقل فرص مشاركتهم.

المصري يبحث عن تدعيمات نوعية

في المقابل يواصل المصري البورسعيدي تحركاته لتدعيم صفوفه بعناصر تمتلك خبرات كبيرة في الدوري المصري استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية.

وترى إدارة النادي أن ضم لاعبين من الأهلي يمثل إضافة فنية قوية خاصة في ظل امتلاكهم خبرات المنافسة على البطولات وهو ما يتوافق مع طموحات الفريق في الموسم الجديد.

ومع استمرار المفاوضات بين الطرفين تبدو صفقة انتقال محمد شكري ومصطفى العش الأقرب للحسم لتؤكد أن التعاون بين الأهلي والمصري لا يزال حاضرًا بقوة في سوق الانتقالات حتى وإن تعثرت الصفقات التبادلية في بعض المراحل.

محمد شكري مصطفى العش قائمة القلعة الحمراء الحسين عموتة عمر الساعي

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