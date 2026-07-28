تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، مشيرة إلى أنه تم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و742 شاحنة و248 سيارة، بجانب تسجيل وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الواردات شملت 7 سفن، و7 آلاف طن بضائع، و522 شاحنة و224 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن، و5 آلاف طن بضائع، و220 شاحنة و24 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل 4 سفن وهي (PELAGOS EXPRESS)، و(POSEIDON EXPRESS)، و(الحرية) و(الحرية 2)، بينما غادرت الميناء السفينتان (PRIDGE) و(أمل).

كما شهد ميناء نويبع تداول 4 آلاف طن بضائع و219 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: (آور)، و(سينا) و(آيلة).