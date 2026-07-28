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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة برشلونة.. الأهلي يخوض مباراته الودية الثانية أمام لافيينا

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز مؤخرا على النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للمدير الفني المغربي الحسين عموته

ومن المقرر أن يخوض الاهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد. 

ويسعى الجهاز الفني للأهلي لاستغلال المواجهات الودية في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة بعض الأفكار الخططية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي واستكمال التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد. 

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر 

ومن المقرر أن يلتقي أيضا الاهلي مع برشلونة يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس المقبل، في تمام الثامنة مساء بتوقيت إسبانيا، الموافق التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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