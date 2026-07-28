البراند يكسب.. إعلامي يكشف سر استمرار قوة رعاية الأهلي رغم خسارة البطولات

وقع النادي الأهلي، أمس، عقد الرعاية الجديد مع الشركة المتحدة، في صفقة تعد الأكبر في تاريخ الرعاية الرياضية المصرية، وذلك لمدة أربع سنوات، وسط توقعات بأن تمثل نقلة كبيرة في الإيرادات التجارية للنادي.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، كواليس الصفقة، مؤكدًا أن قيمة العلامة التجارية للنادي الأهلي لم تتأثر رغم خسارة عدد من البطولات خلال الموسم الماضي.

وأوضح حتحوت أنه دار بينه وبين أحد كبار مسؤولي التسويق، في نهاية الموسم الماضي، نقاش حول تأثير خسارة الأهلي لقب الدوري ودوري أبطال إفريقيا وعدم التأهل للبطولة القارية على القيمة التسويقية للنادي، إلا أن المسؤول أكد أن "البراند" الخاص بالأهلي لا يتأثر بالنتائج.

وأشار إلى أن المسؤول استشهد بنادي مانشستر يونايتد، الذي يحقق عوائد تسويقية ضخمة رغم ابتعاده عن المنافسة على الألقاب الأوروبية في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن قيمة العلامة التجارية هي العامل الأهم في جذب الرعاة.

وأضاف حتحوت أن البطولات تسهم في زيادة الإيرادات من خلال الجوائز المالية والمشاركات القارية والعالمية، لكنها لا تؤثر سلبًا على قيمة الرعاية أو قوة العلامة التجارية للنادي.

وأكد أن عقد الرعاية الجديد، الذي وقعه الأهلي أمس، تبلغ قيمته مليارًا و500 مليون جنيه لمدة أربع سنوات، يحصل النادي الأهلي بموجبه على مليار و350 مليون جنيه، بينما تحصل الشركة المتحدة على نسبة 10% وفقًا لبنود الاتفاق.

وأوضح أن قيمة العقد مرتبطة بسعر الدولار، إذ يتم احتساب قيمته بالدولار بينما يحصل الأهلي على مستحقاته بالجنيه المصري، ما يعني أن قيمة الصفقة ترتفع أو تنخفض وفقًا لتحركات سعر الصرف.

واختتم حتحوت بالإشارة إلى أن هذه الاتفاقية قد تمهد لتولي الشركة المتحدة رعاية حقوق تسمية استاد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في إطار توسيع الشراكة بين الطرفين.