الصحة: اعتماد 9 منشآت رعاية أولية جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 218 منشأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اعتماد 9 منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد منشآت الرعاية الصحية الأولية المعتمدة إلى 218 منشأة في 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتطوير المنظومة الصحية وتعزيز مظلة الحماية الصحية، وحرص الوزارة على تيسير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التوسع في اعتماد هذه المنشآت بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وفق المعايير الوطنية المعتمدة، ويسهم في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تحقيق المستهدف المقرر لها من المنشآت المعتمدة

وأشار الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة إلى أن محافظات القاهرة والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية ودمياط وأسيوط نجحت في تحقيق المستهدف المقرر لها من المنشآت المعتمدة حتى 30 يونيو 2026، بما يعكس جهود فرق العمل والتنسيق المستمر بين مديريات الشؤون الصحية والقطاعات الفنية بالوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للإسراع في استيفاء متطلبات الاعتماد.

وأكد «قنديل» أن التوسع في اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير المنظومة الصحية باعتبارها نقطة الاتصال الأولى للمواطن مع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى تنفيذ الوزارة خطة متكاملة لرفع كفاءة هذه المنشآت بما يضمن تقديم خدمات آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح أن المنشأة الصحية المعتمدة هي منشأة اجتازت تقييمًا شاملًا وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤكد جاهزيتها لتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتوفر بيئة علاجية آمنة تعتمد على أفضل الممارسات.

وأضاف نائب الوزير، أن هذا الاعتماد ينعكس بصورة مباشرة على المواطن من خلال تحسين جودة الخدمات وتقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة التشخيص والعلاج وتعزيز سلامة المرضى وتوفير خدمات الرعاية الأساسية وفق معايير موحدة، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية.

ونوه «قنديل» إلى أن منشآت الرعاية الصحية الأولية تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم خدمات الوقاية والكشف المبكر والعلاج والمتابعة والإحالة إلى مستويات الرعاية الأعلى عند الحاجة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بكفاءة وجودة.

وأكد استمرار المتابعة الدورية لملف الاعتماد تنفيذًا لتوجيهات الوزير، من خلال متابعة معدلات الإنجاز وتذليل التحديات، فضلًا عن تكريم المنشآت التي تنجح في الحصول على الاعتماد تقديرًا لجهودها وتحفيزًا لباقي المنشآت على مواصلة التطوير والتميز.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة أن معايير الاعتماد تشمل الحوكمة والإدارة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى وإدارة الدواء وحقوق المرضى ورفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل واستمرارية تحسين الأداء، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة عالية.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ خطتها للتوسع في اعتماد المزيد من منشآت الرعاية الصحية الأولية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاهزية المنشآت للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين.