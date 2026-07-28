قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر جديدة تهدد أوروبا.. والحرارة مرشحة للتحرك شرقا خلال أغسطس
شيخ الأزهر لوزير التربية والتعليم : الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية
تطوير تدريس مادة الدين والاستعانة بمحفظي القرآن الكريم الأزهريين لتدريب المعلمين
الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات
ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا .. الأرصاد توضح
لو انت من أصحاب المعاشات.. البريد تعلن عن خطة لإنهاء أزمة الزحام
تعزيزا لدوره المحوري.. أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة شينغهاي بشمال غربي الصين
نائب وزير الصحة: إصلاح ملف حديثي الولادة استثمار في مستقبل مصر
موعد صرف معاشات أغسطس بالزيادة
الأردن يسقط طائرة مسيرة بعد اختراق مجاله الجوي
وفاة المعلق الرياضي علاء متولى.. وتشييع الجنازة من مسجد العمري بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: اعتماد 9 منشآت رعاية أولية جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 218 منشأة

GAHAR
GAHAR
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان اعتماد 9 منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد منشآت الرعاية الصحية الأولية المعتمدة إلى 218 منشأة في 21 محافظة على مستوى الجمهورية. 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتطوير المنظومة الصحية وتعزيز مظلة الحماية الصحية، وحرص الوزارة على تيسير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التوسع في اعتماد هذه المنشآت بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وفق المعايير الوطنية المعتمدة، ويسهم في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تحقيق المستهدف المقرر لها من المنشآت المعتمدة

وأشار الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة إلى أن محافظات القاهرة والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية ودمياط وأسيوط نجحت في تحقيق المستهدف المقرر لها من المنشآت المعتمدة حتى 30 يونيو 2026، بما يعكس جهود فرق العمل والتنسيق المستمر بين مديريات الشؤون الصحية والقطاعات الفنية بالوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للإسراع في استيفاء متطلبات الاعتماد. 

وأكد «قنديل» أن التوسع في اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير المنظومة الصحية باعتبارها نقطة الاتصال الأولى للمواطن مع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى تنفيذ الوزارة خطة متكاملة لرفع كفاءة هذه المنشآت بما يضمن تقديم خدمات آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح أن المنشأة الصحية المعتمدة هي منشأة اجتازت تقييمًا شاملًا وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يؤكد جاهزيتها لتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتوفر بيئة علاجية آمنة تعتمد على أفضل الممارسات. 

وأضاف نائب الوزير، أن هذا الاعتماد ينعكس بصورة مباشرة على المواطن من خلال تحسين جودة الخدمات وتقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة التشخيص والعلاج وتعزيز سلامة المرضى وتوفير خدمات الرعاية الأساسية وفق معايير موحدة، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية.

ونوه «قنديل» إلى أن منشآت الرعاية الصحية الأولية تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم خدمات الوقاية والكشف المبكر والعلاج والمتابعة والإحالة إلى مستويات الرعاية الأعلى عند الحاجة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بكفاءة وجودة. 

وأكد استمرار المتابعة الدورية لملف الاعتماد تنفيذًا لتوجيهات الوزير، من خلال متابعة معدلات الإنجاز وتذليل التحديات، فضلًا عن تكريم المنشآت التي تنجح في الحصول على الاعتماد تقديرًا لجهودها وتحفيزًا لباقي المنشآت على مواصلة التطوير والتميز.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة أن معايير الاعتماد تشمل الحوكمة والإدارة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى وإدارة الدواء وحقوق المرضى ورفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل واستمرارية تحسين الأداء، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة عالية. 

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ خطتها للتوسع في اعتماد المزيد من منشآت الرعاية الصحية الأولية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاهزية المنشآت للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين.

وزارة الصحة والسكان رعاية صحية أولية GAHAR الرعاية الصحية الأولية التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

زلزال

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي

الثعابين

أسباب ظهور الثعابين في الشوارع والمناطق الراقية.. موسم تزاوج

حرائق الغابات

خبير : حرائق الغابات في أوروبا بلغت مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

بالصور

رومانسية كندة علوش رفقة عمرو يوسف على البحر

كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد