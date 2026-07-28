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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي

زلزال
زلزال
البهى عمرو

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن هناك زلزالا بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة شينغهاي في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم رصد مركز الزلزال عند خط العرض 35.35 درجة شمالا وخط الطول 99.58 درجة شرقا. وضرب الزلزال على عمق 10 كيلومترات،مشيرا إلى أن الزلزال وقع في أعقاب زلزال سابق بقوة 5.7 درجة ضرب نفس الموقع قبل حوالي 18 دقيقة.

اليابان زلزال تسونامي

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