ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا المدمر إلى 5546 قتيلا وأكثر من 16 ألف مصابًا

أعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خورحي رودريجوز، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 5546 شخصًا.

وقال رودريجوز- في منشور عبر قناته الخاصة على تطبيق (تليجرام) - "إن الزلزال أسفر عن إصابة 16 ألفا و740 شخصا، كما أصبح 17 ألفا و907 بلا مأوى، ودُمر حوالي 190 مبنى بالكامل، في حين أُصيب 856 من المباني بأضرار بالغة.

ونجحت عمليات البحث والإنقاذ في استخراج 6462 شخصًا، وحصل 47942 شخصًاً على العلاج في المرافق الطبية.

كانت هزة تمهيدية قد ضربت في 24 يونيو الماضي بقوة 7.2 درجة ولاية ياراكوي، وتلتها بعد 39 ثانية فقط هزة رئيسية أعنف بقوة 7.5 درجات.