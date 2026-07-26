محافظ قنا: دعم فرق العمل في ملف التقنين واستمرار عمل المركز التكنولوجي المتنقل مجانا

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالإسراع في معدلات الإنجاز الخاصة بملف رخص المحال العامة، مع التأكيد على تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بجميع المراكز والمدن بالمجان، لتقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراءات التراخيص بالقرب من أماكن إقامتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح واسترداد أراضي الدولة وتراخيص المحال العامة، والوقوف على معدلات الإنجاز بمختلف المراكز والمدن، في إطار توجيهات الدولة بضرورة تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات الحيوية وتحقيق أعلى معدلات الأداء، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض محافظ قنا، معدلات الإنجاز بملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة.

وناقش أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل، واستعرض الحلول المناسبة لكل مشكلة، مؤكدًا ضرورة إزالة أي عقبات من شأنها تعطيل الإجراءات، مع تكثيف الجهود للانتهاء من طلبات المواطنين وفقًا للقوانين والضوابط، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق التيسير على المواطنين.

وشدد الببلاوى، على سرعة رفع معدلات الأداء في ملف التقنين، من خلال دعم فرق العمل وزيادة الكوادر البشرية المخصصة للملف، مع المرونة في النزول على الأرض بسبب درجات الحرارة المرتفعة مع التأكيد على التعاون مع الأجهزة الأمنية ودورها الفعال في هذا الملف.

وناقش محافظ قنا، موقف المتغيرات المكانية والمعاينات، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ الإزالات في المهد، مع التأكيد على رؤساء القرى بسرعة التعامل مع ملف المتغيرات وعدم التأخر في تنفيذ الإزالات للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.



ووجه الببلاوي، بضرورة حصر قطع الأراضي الزراعية التي تم استردادها والواقعة خارج الحيز بالمراكز والعمل على تسعيرها وطرحها للاستثمار بما يعود بالنفع، إلى جانب تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وبما يحفظ حقوق الشعب ويعزز خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.