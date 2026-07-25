لحمايتهم من ضربات الشمس.. وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال فترة الذروة بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم مواعيد عمل عمال النظافة بالشوارع والميادين خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذا الإجراء يأتي فى إطار حرص المحافظة على توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بكافة القطاعات.

وأكد الببلاوي، ضرورة عدم تواجد عمال النظافة بالشوارع والميادين خلال ساعات الذروة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى حماية العاملين من التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس، مشددًا على الالتزام بمواعيد العمل المقررة بما يضمن استمرار تقديم خدمات النظافة بكفاءة.

وأوضح محافظ قنا، أن مواعيد العمل ستكون خلال الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحًا حتى 11 صباحًا، فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، على أن يطبق هذا التنظيم على جميع عمال نظافة الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف الببلاوى، أن المحافظة تواصل جهودها للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ كافة التدابير التي تضمن سلامة العاملين ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع وميادين المحافظة.