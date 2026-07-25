إغلاق حمام سباحة وإحالة المقصرين للتحقيق فى جولة مفاجئة لوكيلا الشباب والرياضة بالقليوبية

قام الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة ودعاء نبيه وكيل المديرية للشباب بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب شبرا الخيمة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المنشآت، خاصة بحمامات السباحة، حفاظًا على سلامة المترددين.



وأكد الدكتور محمد عبد المؤمن، أن الحملات التفتيشية المفاجئة ستتواصل بجميع الهيئات الشبابية والرياضية تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، مشددين على أنه لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير يمس أمن وسلامة المواطنين أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وأن تطبيق معايير الأمن والسلامة يأتي على رأس أولويات العمل داخل جميع المنشآت الشبابية والرياضية.

وشملت الجولة الميدانية المرور على مركز شباب منطى، ومركز شباب ميت نما، ومركز شباب الشرقاوية، ومركز التنمية الشبابية بناصر، حيث راجعت اللجنة جاهزية المنشآت، وإجراءات التشغيل، ومدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، للتأكد من توفير بيئة آمنة للمترددين.

وأسفرت أعمال المتابعة عن اتخاذ عدد من القرارات الفورية والحاسمة، في مقدمتها إغلاق حمام السباحة بمركز شباب منطى، لعدم الالتزام بالاشتراطات المنظمة ومعايير الأمن والسلامة، وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة واستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، بما يضمن سلامة المترددين.

كما قررت اللجنة إحالة عدد من العاملين المقصرين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالهم، عقب رصد عدد من أوجه القصور خلال أعمال التفتيش، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي مخالفة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم خدمات تليق بأبناء محافظة القليوبية.

واختتم الدكتور محمد عبد المؤمن ودعاء نبيه الجولة بالتأكيد على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة، ومتابعة مستوى الأداء والانضباط، وعدم السماح بتشغيل أي منشأة لا تستوفي اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظًا على أرواح المترددين، وتنفيذًا لرؤية وزارة الشباب والرياضة في تقديم خدمات شبابية ورياضية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.