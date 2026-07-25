محافظ المنيا يوجّه بتكثيف حملات التفتيش ومحاسبة المقصرين لتحسين الخدمات

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف أعمال الرقابة الميدانية بمختلف القطاعات الخدمية والإدارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الجولات التفتيشية المفاجئة تمثل إحدى أهم أدوات تقييم الأداء، ورصد أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل الجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقرير أعمال اللجنة رقم (47) لسنة 2026، برئاسة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، بشأن جهود الرقابة الميدانية خلال شهر يونيو الماضي، والذي تضمن متابعة الشكاوى الواردة إلى أجهزة المحافظة والتعامل الفوري معها، إلى جانب فحص عدد من الملفات الحيوية التي تتطلب تدخلًا مباشرًا لضمان سرعة الإنجاز وتحسين مستوى الأداء.

وأوضح التقرير أن اللجنة نفذت 129 حملة تفتيشية مفاجئة شملت المرور على 5 مراكز تكنولوجية، و17 منشأة صحية، و4 وحدات اجتماعية، و3 مواقع تابعة لقطاع الطب البيطري، و3 إدارات زراعية، وزيارتين لقطاع النقل، و5 حملات بقطاع التموين، وزيارتين بقطاع التعليم، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 88 محضرًا لمخالفات النظافة والإشغالات والتعديات، ومصادرة 1394 لترًا من السولار قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجّه اللواء عماد كدواني، في ضوء ما كشف عنه التقرير من حالات غياب وبعض أوجه القصور، بمواصلة حملات التفتيش والمرور المفاجئ على مختلف الجهات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بكل حسم تجاه المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير يمس مصالح المواطنين أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما شدد المحافظ على سرعة تلافي جميع الملاحظات الواردة بالتقرير، واستمرار أعمال المتابعة الدورية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، موجّهًا الجهات المختصة بإعداد تقرير يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية، بما يضمن عدم تكرار السلبيات، وترسيخ ثقافة الانضباط والالتزام، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.