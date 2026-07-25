باستثمارات 83 مليون جنيه ..مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة في المنوفية

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2026 / 2027 بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مشيراً إلي أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لمركزي الباجور وسرس الليان بلغت أكثر من 83 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف دعم القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر للمواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية أن الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة الباجور بلغت 73 مليون و686 ألف جنيه ، وتستهدف تنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية في قطاعات ( الطرق والنقل ، الكهرباء ، تحسين البيئة ، دعم الوحدات المحلية ) ، وتتضمن أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق الداخلية بنطاق المدينة ومنها رصف وتطوير مربع سكني بمنطقة مارينا بمتفرعاته تشمل عدد 6 شوارع بطول 800 م2 ، ورصف مربع سكني خلف منطقة تحسين البيئة - أبو شوشة ومتفرعاتها وتشمل عدد 3 شوارع بطول 800 م2 ، وفيما يخص تدعيم الخدمات المحلية والمجتمع فجارى استكمال إحلال وتجديد مبنى مرور الباجور ، والانتهاء من توصيل المرافق لمدرسة السيد على بشبرا زنجى ، وكذا تطوير المجمع التنموي بجروان بما ينعكس إيجابياً علي سرعة إنجاز مصالح المواطنين والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تضمنت الخطة الاستثمارية ، تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة من خلال توريد معدات جديدة وتدعيم معدات الحملة الميكانيكية لضمان جاهزيتها لأداء المهام المطلوبة علي أكمل وجه ، إلى جانب توريد مهمات الإنارة وتركيب 160 أعمدة إنارة جديد لدعم المنظومة ، بما يساهم في تحسين الرؤية البصرية أمام المواطنين وتقديم أفضل الخدمات.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الخطة الاستثمارية لمدينة سرس الليان بلغت 10 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الحيوية ، وفي مقدمتها تطوير منظومة الإنارة العامة ، ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية ، إلي جانب تركيب بلاط الإنترلوك بمربع سكني متفرع من شارع المجلس المحلي القديم بعدد 4 شوارع لتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.

وأكد محافظ المنوفية أن مشروعات الخطة الاستثمارية تمثل ركيزة أساسية لدعم مختلف القطاعات وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن توفير بيئة حضارية وآمنة تتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية ، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين، ويعزز جهود المحافظة في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة المعيشية.