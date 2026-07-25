قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| آلية جديدة لتسعير الدواء .. ننشر التفاصيل الكاملة وموعد التطبيق
الجيش السوداني يوسع مكاسبه في كردفان.. السيطرة على أم سيالة تهدد معاقل الدعم السريع
وزير النقل: الأتوبيس الترددي السريع أهم مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة
وزير الاستثمار: شراكة مع موانئ دبي العالمية لتعزيز نفاذ صادرات مصر إلى أسواق أفريقيا
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيًّا .. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم
مستشفيات غزة: 3 شهداء و10 مصابين في غارات إسرائيلية على القطاع
رسميا.. اتحاد الكرة يعتمد مشاركة زد في كأس الكونفدرالية الإفريقية
منصف بقرار يقترب من الأهلي.. ودينامو زغرب يستبعده من مواجهة ثون
35 قتيلاً و30 مصابًا في تصادم مروع بين حافلتين بسوريا
اتحاد الكرة يعلن مشاركة الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال.. والأهلي وزد في الكونفدرالية
هجوم يستهدف قواعد أمريكية في أربيل شمال العراق
البابا تواضروس يختتم ملتقى "لوجوس جونيور" الأول ويوجه رسالة للأجيال الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات 83 مليون جنيه ..مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2026 / 2027 بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مشيراً إلي أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لمركزي الباجور وسرس الليان بلغت أكثر من 83 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف دعم القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر للمواطنين.  

وأوضح محافظ المنوفية أن الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة الباجور بلغت 73 مليون و686 ألف جنيه ، وتستهدف تنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية في قطاعات ( الطرق والنقل ، الكهرباء ، تحسين البيئة ، دعم الوحدات المحلية ) ، وتتضمن أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق الداخلية بنطاق المدينة ومنها رصف وتطوير مربع سكني بمنطقة مارينا بمتفرعاته تشمل عدد 6 شوارع بطول 800 م2 ، ورصف مربع سكني خلف منطقة تحسين البيئة - أبو شوشة ومتفرعاتها وتشمل عدد 3 شوارع بطول 800 م2  ، وفيما يخص تدعيم الخدمات المحلية والمجتمع فجارى استكمال إحلال وتجديد مبنى مرور الباجور ، والانتهاء من  توصيل المرافق لمدرسة السيد على بشبرا زنجى  ، وكذا تطوير المجمع  التنموي بجروان بما ينعكس إيجابياً علي سرعة إنجاز مصالح المواطنين والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تضمنت الخطة الاستثمارية ، تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة من خلال توريد معدات جديدة وتدعيم معدات الحملة الميكانيكية لضمان جاهزيتها لأداء المهام المطلوبة علي أكمل وجه ، إلى جانب توريد مهمات الإنارة وتركيب 160 أعمدة إنارة جديد لدعم المنظومة ، بما يساهم في تحسين الرؤية البصرية أمام المواطنين وتقديم أفضل الخدمات.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الخطة الاستثمارية لمدينة سرس الليان بلغت 10 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الحيوية ، وفي مقدمتها تطوير منظومة الإنارة العامة ، ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية ، إلي جانب تركيب بلاط الإنترلوك بمربع سكني متفرع من شارع المجلس المحلي القديم بعدد 4 شوارع لتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.

وأكد محافظ المنوفية أن مشروعات الخطة الاستثمارية تمثل ركيزة أساسية لدعم مختلف القطاعات وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن توفير بيئة حضارية وآمنة تتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية ، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ المشروعات، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين، ويعزز جهود المحافظة في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة المعيشية.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية الخطة الاستثمارية مراكز المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

الزمالك

من جوة المطبخ.. إيهاب الكومي يعلن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

ترشيحاتنا

الذهب يترقب قرار الفيدرالي.. هل تواصل الأسعار رحلة الصعود؟| تفاصيل

الذهب يترقب قرار الفيدرالي.. هل تواصل الأسعار رحلة الصعود؟| تفاصيل

أحمد حجازي

هل يعود أحمد حجازي إلى الأهلي؟.. الحقيقة الكاملة وراء مفاوضات القلعة الحمراء لتدعيم الدفاع

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

غلق 28 محلا غير مرخص.. تفاصيل المرور الميدانى على 4 أحياء بمحافظة القاهرة لضبط الاداء

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد