ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم محظور تداوله بالأسواق بالمنوفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم بناحية دنشواي محظور تداوله بالأسواق بهدف الغش والتربح والاستيلاء على الدعم بطرق غير مشروعة اضرارا بالصالح العام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين والاستيلاء على الدعم المخصص له من قبل الدولة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.