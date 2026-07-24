صحة المنوفية لا تنام في العطلات.. جولات مفاجئة على المستشفيات

كثفت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية من جولاتها الميدانية والرقابية على مستشفيات المحافظة خلال عطلة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

انتشرت فرق المرور والمتابعة الميدانية برئاسة الدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمود علي مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، وبصحبتهما فريق عمل متخصص من الإدارة، لتفقد سير العمل بالمنشآت الطبية المختلفة.

استهدفت الجولات التفقدية التأكد من انضباط الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكميات كافية، إلى جانب الاطمئنان على جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي والحضانات والعناية المركزة لاستقبال أي حالات طارئة خلال فترة العطلة الرسمية.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن القطاع الصحي بالمحافظة يعمل بأقصى طاقته واستنفاره الكامل طوال أيام العطلات والإجازات الرسمية، مشدداً على أن "صحة المواطن المنوفي تأتي على رأس أولوياتنا، ولن نسمح بأي تقصير أو تراخٍ في تقديم الخدمة الطبية المستحقة".

وأضاف وكيل الوزارة أن فرق المرور والمتابعة مستمرة في جولاتها المفاجئة لضمان انضباط العمل داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية، ورصد أي مشكلات والعمل على حلها فوراً لضمان سلامة وراحة المرضى.

وتستمر مديرية الشئون الصحية بالمنوفية في تقديم خدماتها الطبية بكفاءة عالية على مدار 24 ساعة، تأكيداً على حرص الدولة المصرية على بناء منظومة صحية قوية وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين في مختلف الأوقات والمناسبات.