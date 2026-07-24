93 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بالمنوفية

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على متابعته المباشرة لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للوقوف على مستجدات الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان نهو المشروعات المستهدفة بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بمركز قويسنا بلغت 67 مليون و149 ألف جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ، ففي قطاع الطرق والنقل شمل أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك لمربع الجيش وعبدالمحسن الصباحى بطول 800م، ورصف شارع طلعت فهمى من شارع السلام حتى البندارى بطول 800م ، بما يساهم في تدعيم مشروعات البنية التحتية لشبكة الطرق وإحداث سيولة مرورية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات للمواطنين.

كما تضمنت الخطة الاستثمارية ، تطوير ورفع كفاءة مبنى الحملة الميكانيكية بقويسنا ودعم وصيانة الآليات والمعدات ، بالإضافة إلى تطوير معدات منظومة النظافة لتأدية المهام على أكمل وجه ، وذلك للتعامل الفوري والقضاء على أية بؤر وتجمعات قمامة بهدف تحسين خدمات النظافة العامة بالشوارع والميادين لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً ، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة من خلال توريد مهمات إنارة جديدة لمد وتدعيم الشوارع وإحلال وتجديد عدد من الأعمدة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضا المواطنين.

وحول حجم الاستثمارات الموجهة لمركز ومدينة بركة السبع ، أوضح محافظ المنوفية أنه قد بلغت 25 مليون و500 ألف جنيه ، بمختلف قطاعات الطرق والنقل والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية لإحداث تنمية شاملة ونقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، ومن أهمها رصف طريق مصرف القرنين من الطريق السريع وحتى طريق كفر عليم بطول 1كم ، وتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة وتوريد مهمات إنارة وأعمدة ومحولات كهربائية جديدة ، وكذا تدعيم منظومة النظافة والحملة الميكانيكية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد محافظة المنوفية أننا مستمرون في تحسين جودة الخدمات بما يحقق تطلعات المواطنين نحو خدمات أفضل وبنية تحتية متطورة ومستوى معيشة أكثر جودة، في ظل الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها ، موجهاً بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمشروعات الخطة وتذليل كافة معوقات الأعمال أمام الشركات المنفذة لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال لتحقيق المستهدف منها.