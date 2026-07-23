مشاجرة تنتهي بطعن شاب لآخر بالمنوفية

شهد مركز قويسنا منذ قليل مشاجرة بين شابين في مدخل إحدى القرى التابعة لها، نتج عنها إصابة شاب نتيجة طعنة من اخر بأداة حادة .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد نبيل مسلم يفيد بمشاجرة بين شابين في مدخل قرية كفر الشيخ ابراهيم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، واستقبلت مستشفى قويسنا شاب مصاب بطعنة في مشاجرة وتم التعامل معه على الفور ووضعه تحت الملاحظة حتى استقرت حالته، وتم القبض على المتهم .

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.