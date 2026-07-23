خلي بالك من نفسك يفتتح رحلته السينمائية بـ Sold Out في مصر والعالم العربي

حقق فيلم “خلي بالك من نفسك” انطلاقة جماهيرية قوية، بعدما رفع لافتة Sold Out منذ أول أيام عرضه في دور السينما بمصر ، إلى جانب عدد كبير من دور العرض في مختلف الدول العربية، في إنجاز يعكس حجم الإقبال الكبير الذي حظي به الفيلم منذ انطلاقه.

وجاء هذا النجاح عقب العرض الخاص الضخم الذي أُقيم في القاهرة، وشهد حضورًا واسعًا لنجوم الفن والإعلام وصناع المحتوى، في واحدة من أبرز ليالي العروض الخاصة هذا العام، وسط تنظيم مميز وحملة دعائية لاقت تفاعلًا كبيرًا.

ويجمع الفيلم النجمين ياسمين عبد العزيز و أحمد السقا على شاشة السينما ، في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق.

فيلم خلي بالك من نفسك

ويشارك في بطولة الفيلم ، ياسمين عبد العزيز، و أحمد السقا ولبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، وتتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق العربية.